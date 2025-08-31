Mama prosí rodičov pred začiatkom školy: Povedzte deťom, aby boli láskavé k spolužiakom, ktorí sú odlišní
Mamičkina výzva stojí za prečítanie.
Keď jej chlapček mal prvýkrát ísť do škôlky, Brittany Dennisonová sa tešila, no zároveň sa bála. Malý Michael totiž patrí medzi deti, ktoré majú špeciálne potreby, no nastúpil do zariadenia medzi zdravé deti. Aj preto mamička venovala rodičom naliehavú výzvu, ktorá v sebe ukrýva dôležitý odkaz.
Prosila Boha
Chlapčekovi diagnostikovali zriedkavé ochorenie s názvom Treacher Collinsov syndróm, ktorý zdeformoval jeho tvár. Intelektuálne je však na tom rovnako ako ostatné deti. „Ako rastie, začína si uvedomovať, že je iný. Čoraz viac ho ovplyvňujú šepkanie a pohľady,“ vysvetľuje jeho mama.
„Prosím, Bože, zariaď, aby k nemu boli dobrí,“ napísala citujúc Juliu Roberts z filmu Zázrak. Jej postava v ňom mala syna s rovnakým syndrómom a keď ho vyprevádzala do školy, takto prosila Boha. Brittany sa obracala na rodičov a ich potomkov, aby boli láskavé k deťom ako Michael.
Zízate? Povedzte ahoj
Rodičov prosí, aby si našli chvíľku času a porozprávali sa s deťmi. „Povedzte im o tom, ako mali hovoriť slová ako ‚iný a výnimočný‘ namiesto ‚čudný a desivý‘. Povedzte im, aby neboli len priateľskí a milí, ale aby sa aj naozaj stali priateľmi. Nehovorte im, aby nezízali. Povedzte im, že keď už zízajú, je slušné aj povedať ahoj,“ vyzvala odhodlaná mamička, podľa ktorej sú však dôležité aj ďalšie veci.