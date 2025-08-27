Dá sa upiecť tak rýchlo, že ho budete robiť každý deň. Pycov grécky koláč sa prispôsobí každej gazdinej
Bývalý moderátor prezradil, s čím táto pochúťka chutí najlepšie.
Počuli ste už o gréckej špecialite s názvom spanakopita? Tento slaný koláč z tenkého cesta môžete pripraviť ako závin, malé plnené taštičky, prípadne ho jednoducho rozprestriete na plech. Výborne chutí teplý aj za studena a podávať sa dá ako hlavné jedlo či ako netradičné pohostenie pre hostí. Ide totiž o jedlo, ktoré sa dokáže prispôsobiť každej príležitosti.
Jedia ho na oslavách aj v práci
Podľa portálu Apetit má spanakopita korene na gréckom vidieku a podobne ako mnohé iné tradičné jedlá vznikla z toho, čo bolo práve po ruke. Aj preto je taká obľúbená – na jej prípravu totiž nepotrebujete presný zoznam surovín.
Gréci si ju pripravujú na oslavy, pečú ju cez víkend, berú so sebou do práce a tento výnimočný koláč si obľúbil aj Martin „Pyco“ Rausch. Robí ho poctivo, s dôrazom na detaily a ostatným milovníkom gréckej kuchyne poradil, čo spolu s ním chutí najlepšie.
„Keď zistíš, ako rýchlo vieš doma upiecť grécky špenátovo-syrový koláč, bude z neho tvoja pravidelná vypekačka. Spanakopita je osviežujúci a sýty slaný koláč, doplň ho gréckym šalátom alebo použi ako samostatný snack. Použiť môžeš aj čerstvý špenát, prípadne mangold, len ho treba krátko podusiť, zbaviť vody a nechať celkom vychladnúť,“ poradil Pyco svojim fanúšikom na Instagrame.