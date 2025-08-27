Dá sa upiecť tak rýchlo, že ho budete robiť každý deň. Pycov grécky koláč sa prispôsobí každej gazdinej - Dobré noviny
Dá sa upiecť tak rýchlo, že ho budete robiť každý deň. Pycov grécky koláč sa prispôsobí každej gazdinej
Dá sa upiecť tak rýchlo, že ho budete robiť každý deň. Pycov grécky koláč sa prispôsobí každej gazdinej

Martin Pyco Rausch a jeho grécky koláč.
Martin Pyco Rausch a jeho grécky koláč. — Foto: Instagram/mrpyco

Bývalý moderátor prezradil, s čím táto pochúťka chutí najlepšie.

Počuli ste už o gréckej špecialite s názvom spanakopita? Tento slaný koláč z tenkého cesta môžete pripraviť ako závin, malé plnené taštičky, prípadne ho jednoducho rozprestriete na plech. Výborne chutí teplý aj za studena a podávať sa dá ako hlavné jedlo či ako netradičné pohostenie pre hostí. Ide totiž o jedlo, ktoré sa dokáže prispôsobiť každej príležitosti.

Jedia ho na oslavách aj v práci

Podľa portálu Apetit má spanakopita korene na gréckom vidieku a podobne ako mnohé iné tradičné jedlá vznikla z toho, čo bolo práve po ruke. Aj preto je taká obľúbená – na jej prípravu totiž nepotrebujete presný zoznam surovín.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Our Life. Blogged. (@ourlifeblogged)

Gréci si ju pripravujú na oslavy, pečú ju cez víkend, berú so sebou do práce a tento výnimočný koláč si obľúbil aj Martin „Pyco“ Rausch. Robí ho poctivo, s dôrazom na detaily a ostatným milovníkom gréckej kuchyne poradil, čo spolu s ním chutí najlepšie.

Pyco a jeho šampiňónové fašírky.
Prečítajte si tiež: Plnohodnotný obed si pripraví aj bez mäsa. Pycove špeciálne fašírky chutia výborne nielen so zemiakmi

„Keď zistíš, ako rýchlo vieš doma upiecť grécky špenátovo-syrový koláč, bude z neho tvoja pravidelná vypekačka. Spanakopita je osviežujúci a sýty slaný koláč, doplň ho gréckym šalátom alebo použi ako samostatný snack. Použiť môžeš aj čerstvý špenát, prípadne mangold, len ho treba krátko podusiť, zbaviť vody a nechať celkom vychladnúť,“ poradil Pyco svojim fanúšikom na Instagrame.

Grécky koláč podľa Pyca:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

