Štyri fázy cyklu a v každej by sme sa mali stravovať inak. Rady nutričnej špecialistky ocenia všetky ženy
Dobré noviny
Štyri fázy cyklu a v každej by sme sa mali stravovať inak. Rady nutričnej špecialistky ocenia všetky ženy
Štyri fázy cyklu a v každej by sme sa mali stravovať inak. Rady nutričnej špecialistky ocenia všetky ženy

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Freepik; Chat GPT/Dobré noviny

Cyklická strava má slúžiť ako inšpirácia.

Bojujete s výkyvmi nálad, bolesťami alebo únavou v určitých dňoch v mesiaci? Odborníci z celého sveta čoraz viac zdôrazňujú, že ženy majú prihliadať na fázu svojho cyklu. Týždeň čo týždeň má ženské telo iné hladiny hormónov a aj potraviny, ktoré prijímame, majú na organizmus iný dopad – to, čo vám môže dať energiu v prvej fáze cyklu, vás v neskorších môže unavovať. „Tak ako sa menia ročné obdobia či fázy mesiaca, menia sa aj hladiny ženských hormónov a striedajú sa štyri fázy menštruačného cyklu,“ upozornila nutričná špecialistka Kristína Hettešová, ktorá sa na sociálnych sieťach podelila o cenné rady, čo jesť v ktorej fáze menštruačného cyklu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ing. Kristína Hettešová (Sedláková) - nutričná špecialistka (@kristinahettesova)

1. Menštruácia

„Každá z týchto fáz má preto trochu iné potreby, hoc základ a ‚gro‘ zostáva rovnaké. Cyklická strava rozhodne neznamená jesť len pár vypísaných potravín... Naopak, slúži ako inšpirácia, čo v jednotlivých fázach pridať a na čo rozhodne nezabúdať,“ vysvetlila na Instagrame expertka, ktorá sa sústredí na problémy s trávením a ženským zdravím. Čo jesť počas prvej fázy – menštruácie?

🥩 Železo

Strata menštruačnej krvi zvyšuje potrebu železa. Vyberajte:

  • Hémové železo: pečeň, hovädzie mäso, morčacie stehná, sardinky
  • Nehémové železo: fazuľa, semienka, kakao, špenát

🍋 Vitamín C

Pomáha so vstrebávaním nehémového železa a posilňuje imunitu.

  • kiwi, červená paprika, čerstvé vňate, kvasená kapusta

🫐 Antioxidanty

Znižujú zápal, bolestivú menštruáciu, nevoľnosti a nafukovanie.

  • zázvor, kurkuma, škorica
  • tmavo sfarbené plody: repa, čučoriedky, černice, tmavé hrozno

🍲 Teplé a zahrievajúce pokrmy

Preferujte tepelne upravené jedlá, polievky a vývary, ktoré telo zahrejú a vyživia.

„Počas menštruácie taktiež nezabúdaj na oddych, selfcare, dobitie síl a bateriek do ďalších fáz menštruačného cyklu,“ dodala expertka.

2. Folikulárna fáza

