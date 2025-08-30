Štyri fázy cyklu a v každej by sme sa mali stravovať inak. Rady nutričnej špecialistky ocenia všetky ženy
Cyklická strava má slúžiť ako inšpirácia.
Bojujete s výkyvmi nálad, bolesťami alebo únavou v určitých dňoch v mesiaci? Odborníci z celého sveta čoraz viac zdôrazňujú, že ženy majú prihliadať na fázu svojho cyklu. Týždeň čo týždeň má ženské telo iné hladiny hormónov a aj potraviny, ktoré prijímame, majú na organizmus iný dopad – to, čo vám môže dať energiu v prvej fáze cyklu, vás v neskorších môže unavovať. „Tak ako sa menia ročné obdobia či fázy mesiaca, menia sa aj hladiny ženských hormónov a striedajú sa štyri fázy menštruačného cyklu,“ upozornila nutričná špecialistka Kristína Hettešová, ktorá sa na sociálnych sieťach podelila o cenné rady, čo jesť v ktorej fáze menštruačného cyklu.
1. Menštruácia
„Každá z týchto fáz má preto trochu iné potreby, hoc základ a ‚gro‘ zostáva rovnaké. Cyklická strava rozhodne neznamená jesť len pár vypísaných potravín... Naopak, slúži ako inšpirácia, čo v jednotlivých fázach pridať a na čo rozhodne nezabúdať,“ vysvetlila na Instagrame expertka, ktorá sa sústredí na problémy s trávením a ženským zdravím. Čo jesť počas prvej fázy – menštruácie?
🥩 Železo
Strata menštruačnej krvi zvyšuje potrebu železa. Vyberajte:
- Hémové železo: pečeň, hovädzie mäso, morčacie stehná, sardinky
- Nehémové železo: fazuľa, semienka, kakao, špenát
🍋 Vitamín C
Pomáha so vstrebávaním nehémového železa a posilňuje imunitu.
- kiwi, červená paprika, čerstvé vňate, kvasená kapusta
🫐 Antioxidanty
Znižujú zápal, bolestivú menštruáciu, nevoľnosti a nafukovanie.
- zázvor, kurkuma, škorica
- tmavo sfarbené plody: repa, čučoriedky, černice, tmavé hrozno
🍲 Teplé a zahrievajúce pokrmy
Preferujte tepelne upravené jedlá, polievky a vývary, ktoré telo zahrejú a vyživia.
„Počas menštruácie taktiež nezabúdaj na oddych, selfcare, dobitie síl a bateriek do ďalších fáz menštruačného cyklu,“ dodala expertka.