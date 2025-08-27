Vyzerá ako z inej planéty a pritom je len kúsok od Košíc. Tajomný slovenský Island stále čaká na objavenie
Divoký kaňon pripomína krajinu z rozprávky.
Na Slovensku sa stále nájde množstvo miest, o ktorých vedia len tí najväčší dobrodruhovia. Jedno z nich si vyslúžilo prezývku „slovenský Island“. Stačí urobiť pár krokov a ocitnete sa v prostredí, ktoré pripomína divokú sopečnú krajinu zo severu Európy. A to všetko len kúsok od Košíc.
Divoká krása bez davov
Ako informuje portál Spoznaj Slovensko, zatiaľ čo známe slovenské prírodné poklady bývajú preplnené turistami, toto miesto si zachovalo svoju výnimočnosť práve vďaka tichu a pokoju. Nečakajú vás tu húfy ľudí, ale namiesto toho mohutné tufové steny vysoké 5 až 12 metrov, medzi ktorými sa kľukatí úzky chodník.
Na niektorých miestach je priestor medzi skalami taký úzky, že má len jeden meter. Stačí sa nimi prejsť a máte pocit, akoby ste vkročili do iného sveta.
Sopečný pôvod, pralesná atmosféra
Kaňon vznikol vo vulkanickej hornine nazývanej tuf, ktorú pred tisíckami rokov vytvorila sopečná činnosť. Vlhké prostredie praje papradiam a machom, ktoré dodávajú miestu pralesný vzhľad. Pri troche šťastia tu uvidíte aj stopy divej zveri – a to všetko na Slovensku, dodáva portál Košice región.
Príroda tu vládne úplne sama. Miesto nie je upravené pre turistov, čo len zvyšuje jeho autenticitu a pocit dobrodružstva.