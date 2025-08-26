Odporučila by ju každému. Jasmína dodržiavala rannú rutinu miliardárov a jej život sa zmenil na nepoznanie
K veľkej zmene stačia niekedy aj malé kroky.
Ako sa hovorí, s talentom sa človek rodí, no vo svete vyhrávajú tí, ktorí sú disciplinovaní. Asi preto len ťažko natrafíte na miliardára, ktorý by sa nedržal určitých pravidiel – peniaze k vám totiž neprídu, ak nezačnete niečo robiť. Redaktorka portálu StartitUp Jasmína Púčková sa preto rozhodla pre malý experiment. Naštudovala si najčastejšie ranné zvyky najväčších boháčov a zaviedla ich do praxe. Už po troch dňoch zostala veľmi prekvapená.
Ak chcete aj vy svoj život pozdvihnúť na nový level a aspoň pomyselne sa priblížiť k mimoriadne úspešným ľuďom, môžete sa inšpirovať aj takto. Skúste robiť nejaký čas veci ako oni a sami uvidíte, aké zmeny sa vám v živote udejú.
Všetko sa začína ránom
Jasmína v rámci svojho prieskumu zistila, že sú činnosti, ktoré robia všetci milionári rovnako. Budík si dávajú na veľmi skorú rannú hodinu – vstávajú o piatej, niektorí dokonca o štvrtej ráno. Ako prvé si zapíšu niekoľko vecí do denníka, nasleduje krátka meditácia, strečing, dajú si ľadovú sprchu a postarajú sa o svoju pleť a telo. Potom sa naraňajkujú. Rozhodla sa ich teda nasledovať. „Hovorila som si, že to nemôže byť také ťažké, cítila som sa motivovaná, že idem vyskúšať novú výzvu,“ poznamenala odhodlaná redaktorka.
Ako „správna milionárka“ si nastavila budík na piatu a len čo sa trochu prebrala, siahla po denníku, ktorý si dala prezieravo k posteli. „Žiadne ranné scrollovanie na mobile a pozeranie, kto mi napísal a kto nie. Telefón som chytila do ruky len vtedy, keď som vypla budík,“ opisuje začiatok svojho prvého „milionárskeho“ rána. Milionári a miliardári si pritom podľa nej do denníka zvyknú písať tri základné veci.