Po 31 rokoch pocítil šťastie a rozplakal sa od dojatia. Nová prelomová liečba by mohla meniť životy
Prvý raz v živote sa cíti zdravo a to aj dva roky po tom, ako liečba skončila.
Viac ako tri dekády trpel rezistentnou depresiou, no vďaka novému vedeckému experimentu si konečne pripomenul, aké to je žiť bez symptómov. Po rokoch psychických problémov a záchvatoch paniky, ktoré mal už v materskej škole, výskumníci dnes už 44-ročného muža zapojili do experimentálnej liečby. Ako informuje portál IFLScience, priniesla výnimočné výsledky.
Predtým už skúsil prakticky všetko
Ide o prvý takýto prípad a výsledky budú ešte odborne hodnotené. Štúdia však už teraz prináša nádej mnohým ďalším pacientom s psychickými problémami.
Autori výskumu uvádzajú, že muž, s ktorým pracovali, prekonal jednu dlhotrvajúcu depresívnu epizódu, ktorá trvala až 31 rokov, a to bez výrazných období remisie. Vyskúšal 19 rôznych liekov a trikrát podstúpil elektrokonvulzívnu terapiu, ktorá mu nakoniec spôsobila kognitívne poruchy, hoci u niektorých pacientov vraj môže byť účinná.
Neuveriteľne rýchle výsledky
Mal samovražedné myšlienky, pokúsil sa vziať si život a výskumníci z Minnesotskej univerzity ho napokon zaradili do štúdie, aby spolu s ním po prvýkrát otestovali metódu minimálne invazívnej stimulácie mozgu, ktorú nazývajú personalizovaná adaptívna kortikálna elektro-stimulácia. Dnes toto rozhodnutie neľutuje.