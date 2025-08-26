Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier
Základom ich životov sú tri piliere.
„Nerada by som vytvárala dojem, že všetko je perfektné a ‚poďme sa všetci rozvádzať, budeme šťastní‘. Je to proces,“ hovorí herečka Gabika Marcinková, ktorá si dnes užíva nové životné obdobie po boku známeho choreografa Miňa Kereša. Ich príbeh je plný tanca a hľadania rovnováhy medzi rodinou, prácou a vlastným šťastím. A hoci ich cesty k sebe neviedli priamo, obaja dokazujú, že aj po pádoch sa dá opäť vstať a žiariť.
Zrodila sa hviezda
Prvé, čo ho na umení bavilo, bol potlesk a pritom jeho prvé vystúpenie bola úplná náhoda. „Sedel som v prvej lavici, lebo som bol jednoznačne najnižší, ale bolo ma dosť. Jednoznačne som to kompenzoval. Jeden deň prišla súdružka učiteľka, ktorá zároveň viedla folklórny súbor Moravčanka, s tým, či naša učiteľka nemá dve nízke deti, ktoré nemajú problém komunikovať. Samozrejme som ten konkurz vyhral okamžite,“ spomínal v relácii Zvedavá Zuza na časy, keď mal šesť rokov a prvýkrát sa postavil na javisko rovno v hlavnej úlohe.
V humornom predstavení hral vďaka svojej „výške“ ženícha, ktorého hostili chlebom a soľou. Malý Miňo ale netušil, že chlieb je len rekvizita a tak storočný kúsok chleba prežúval v ústach dobrých 10 minút. „Všetci sa rehotali. Dieťa môže v takej chvíli urobiť dve veci, buď spanikári a rozplače sa, alebo sa zahanbí, ale ja? Mňa ten smiech začal baviť a v Zlatých Moravciach sa zrodila hviezda, lebo čávo zjedol storočný chlieb,“ smial sa pri spomienkach. Miňo už vtedy tušil, že robí niečo dobre a že to chce robiť navždy. „Keď som zaspieval, dostal som standing-ovation a hovoril som si – toto je perfektný život,“ spomínal v podcaste Marauka.
Staršia manželka
K modernému tancu sa dostal úplnou náhodou na druhom stupni základnej školy v Zlatých Moravciach, kde krúžok tanca viedla jeho budúca manželka Jitka. „Ona našla v sebe ohromný talent už vo veľmi mladom veku, pocítila ten ‚leadership‘ a začala byť veľmi aktívna,“ prezradil o žiačke, ktorá viedla ďalších žiakov. Vtedy ani netušil, že o šesť rokov staršia Jitka raz bude jeho manželkou.