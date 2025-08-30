Britský pár po prvýkrát ochutnal slovenské dobroty. Ich reakcia vás prekvapí, VIDEO zbiera tisíce pozretí
„Bratislava je úžasná,“ zhodli sa Briti po návšteve.
Niektoré chute si cudzinec zamiluje okamžite, pri iných sa najprv len zvedavo zamračí. Britský pár Abby a Gaza sa v Bratislave odvážil ochutnať naše tradičné jedlá a ich reakcie zaujali tisícky ľudí na TikToku. Najviac pozornosti pritiahlo pivo a kapustnica – polievka, ktorú Slováci považujú za srdcovú záležitosť. Ako obstáli?
Po Barcelone aj Bratislava
Abby a Gaza radi spoznávajú mestá práve cez jedlo. Na svojom TikToku, kde ich sleduje takmer 30-tisíc fanúšikov, pravidelne ukazujú, čo ochutnali počas ciest po Európe. Po Barcelone či Zadare sa ocitli aj v Bratislave a ich dojmy si rýchlo našli cestu k slovenskému publiku.
Najviac rezonovalo video, v ktorom Abby prvýkrát ochutnala kapustnicu. „Vonia po klobáse,“ priznala po prvom privoňaní a po chvíli dodala, že jej polievka chutí. Krátky klip sa stal virálnym, má už takmer 100-tisíc pozretí.
Slováci v komentároch nešetrili reakciami – niektorí sa s nadšením priznali, že kapustnicu milujú a dokonca jej ponúkali recepty. Iní jej zas pripomenuli, že v polievke nenašla cibuľu, ako si pôvodne myslela, ale kyslú kapustu.