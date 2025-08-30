Britský pár po prvýkrát ochutnal slovenské dobroty. Ich reakcia vás prekvapí, VIDEO zbiera tisíce pozretí - Dobré noviny
Dobré noviny
Britský pár po prvýkrát ochutnal slovenské dobroty. Ich reakcia vás prekvapí, VIDEO zbiera tisíce pozretí
Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Britský pár po prvýkrát ochutnal slovenské dobroty. Ich reakcia vás prekvapí, VIDEO zbiera tisíce pozretí

— Foto: TikTok @abbyngaz

„Bratislava je úžasná,“ zhodli sa Briti po návšteve.

Niektoré chute si cudzinec zamiluje okamžite, pri iných sa najprv len zvedavo zamračí. Britský pár Abby a Gaza sa v Bratislave odvážil ochutnať naše tradičné jedlá a ich reakcie zaujali tisícky ľudí na TikToku. Najviac pozornosti pritiahlo pivo a kapustnica – polievka, ktorú Slováci považujú za srdcovú záležitosť. Ako obstáli?

Po Barcelone aj Bratislava

Abby a Gaza radi spoznávajú mestá práve cez jedlo. Na svojom TikToku, kde ich sleduje takmer 30-tisíc fanúšikov, pravidelne ukazujú, čo ochutnali počas ciest po Európe. Po Barcelone či Zadare sa ocitli aj v Bratislave a ich dojmy si rýchlo našli cestu k slovenskému publiku.

Najviac rezonovalo video, v ktorom Abby prvýkrát ochutnala kapustnicu. „Vonia po klobáse,“ priznala po prvom privoňaní a po chvíli dodala, že jej polievka chutí. Krátky klip sa stal virálnym, má už takmer 100-tisíc pozretí.

@abbyngaz Would you try this? 🇸🇰🇸🇰 #bratislava #bratislava_slovakia🇸🇰 #bratislavatravel #travelfoodie #slovakianfood ♬ original sound - Abby & Gaz ✈️ Travel Content

Slováci v komentároch nešetrili reakciami – niektorí sa s nadšením priznali, že kapustnicu milujú a dokonca jej ponúkali recepty. Iní jej zas pripomenuli, že v polievke nenašla cibuľu, ako si pôvodne myslela, ale kyslú kapustu.

Ružové pirohy a slovenské pivo?

