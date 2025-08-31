Budeš dôležitá, povedali jej a sestra ju ľutovala. Túto dievčinu si napokon zamiloval celý svet
Nikdy si nemyslela, že jej meno raz spozná celý svet.
Rodičia jej naplánovali život mimo centra pozornosti a dievčina z fotografie si preto nikdy nemyslela, že jej meno raz spozná celý svet. Vyrastala v láskyplnej rodine spolu so svojou sestrou Margarétou, odmalička chovala psov a milovala ich až do dospelosti.
Hoci šteniatka útočili na všetko v domácnosti a neraz pohrýzli aj významných hostí či členov rodiny, neoblomnej dievčine sa vždy podarilo všetkých presvedčiť, aby si ich mohla nechať. Počas života ich vraj vychovala vyše 80 a s každým z nich ju spájalo neoblomné puto.