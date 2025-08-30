Živorila z piatich eur na deň a nemala pre koho žiť. Anikó Vargová uverila na zázraky pri vedcovi Jožkovi - Dobré noviny
Živorila z piatich eur na deň a nemala pre koho žiť. Anikó Vargová uverila na zázraky pri vedcovi Jožkovi
— Foto: Instagram/aniko_vargova

„Veď minimálne do štyridsiatky už musíte byť mamou a keď sa to neudeje, tak čo potom ste?" spomína si obľúbená herečka na obdobie, keď sa bála, že jej život jednoducho končí.

Niekedy sa zdá, že osud si pre nás pripravil samé prekážky. Keď už však nemáme nádej, život nám môže poslať nečakaný dar. Svoje o tom vie aj obľúbená herečka Anikó Kačmarčík Vargová, ktorú diváci dnes poznajú najmä ako vedúcu lahôdok v dennom seriáli Sľub. A hoci sa jej pracovne darí, v súkromí kedysi toľko šťastia nemala. V istom období dokonca musela vyžiť z piatich eur na deň a hoci sa zdalo, že sa jej život po štyridsiatke rúca, zažila niečo, čo dnes nazýva zázrakom.

Dievča z dediny, ktorému chýbalo divadlo

„Detstvo som prežila v prírode, mali sme veľké hospodárstvo, zvieratá, kravy, zajace, prasiatka, kačky, husi... Mnohé mestské deti by mi teraz závideli. Sadili sme pre ne aj krmivo, a o to sa tiež bolo potrebné starať,“ hovorí pre portál V Obraze Anikó, ktorú rodičia viedli k skromnosti, láske k pôde, ale aj manuálnej práci. Jediné, čo jej chýbalo, bolo to, že nikde v okolí nemali dramatický krúžok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aniko Varga (@aniko_vargova)

Anikó totiž vždy milovala divadlo. Začínala v Divadle Thália v Košiciach, no keď sa hlásila na VŠMU, zobrali ju až na štvrtýkrát. Keď sa jej neskôr podarilo získať angažmán v Budapešti, ako Maďarka narodená na Slovensku to považovala za splnený sen. Ten sa však rozplynul vo chvíli, keď divadlo po 15 rokoch jej pôsobenia zatvorili.

Päť eur na deň

Ona sa bez stabilného príjmu a možnosti okamžite si nájsť novú prácu musela vrátiť do Bratislavy. „Nebolo to ľahké, začať od začiatku,“ zaspomínala si pre rádio Melody na obdobie neistoty. Aj dnes si občas zaspomína na časy, keď musela vyžiť z piatich eur na deň.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

„Za obed som vtedy dala tri eurá, kúpila som si vodu, nejaké rožky a syr na večeru. Aj keď to pre mňa bolo zo začiatku nepredstaviteľné, dalo sa to zvládnuť. Zistila som, že je to celé o nastavení mysle. Nemáte sa pozerať na to, čo všetko si nemôžete dovoliť, ale kúpiť si len to, čo naozaj potrebujete,“ prezradila herečka v rozhovore pre Denník N.

Nemáš chlapa, nemáš deti, nemáš prečo žiť

To však nebolo jedinou životnou skúškou, ktorou si prechádzala. Na pozadí totiž prežívala hlbokú osobnú krízu.

