Nie gestá ani luxus. Tajomstvo šťastných vzťahov vraj spočíva v činnosti, za ktorú sa občas aj hanbíme
Nie gestá ani luxus. Tajomstvo šťastných vzťahov vraj spočíva v činnosti, za ktorú sa občas aj hanbíme

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik @freepik

Robíme to všetci, no málokto tuší, akú má silu.

Niektoré tajomstvá šťastného vzťahu sú tak nenápadné, že by ste ich v zoznamoch rád od psychológov možno ani nehľadali. Nejde o veľké gestá, luxusné darčeky ani dokonalé romantické večere. Nový výskum ukazuje, že skutočná sila partnerstva môže tkvieť v niečom, čo robíme úplne prirodzene – a možno sa za to občas aj trošku hanbíme.

Prekvapivý recept na šťastný vzťah

Ako odhalil The New York Post, tím výskumníkov z Kalifornskej univerzity v Riverside prišiel na to, že páry, ktoré sa častejšie rozprávajú o druhých, bývajú šťastnejšie. Výskum využíval zariadenie Electronically Activated Recorder (EAR), ktoré nahrávalo krátke úryvky bežných rozhovorov.

Foto: Freepik, @freepik

Ukázalo sa, že aj keď len 14 % zaznamenanej reči tvorili klebety, priemerne im páry venovali až 38 minút denne. A vo väčšine prípadov spolu. „Či už to chceme priznať, alebo nie, každý klebetí. Klebetenie je všadeprítomné,“ pripomenula autorka výskumu Chandler Spahrová.

Reči, ktoré spájajú

Výsledky hovorili jasne, čím viac páry klebetili, tým viac hlásili spokojnosť vo vzťahu. Zaujímavosťou bolo, že najvyššie skóre pohody vykazovali páry rovnakého pohlavia, najmä ženy. Dôležité však nebolo, či išlo o pozitívne alebo kritické poznámky, ale samotný akt zdieľania a komentovania.

Foto: Freepik, @stockking

Podľa Megan Robbinsovej, jednej z autoriek štúdie, majú tieto spoločné rozhovory špeciálnu silu. „Negatívne klebetenie s partnerom cestou domov z večierka môže signalizovať, že vzájomné puto páru je silnejšie než s priateľmi na večierku, zatiaľ čo pozitívne klebetenie môže predĺžiť zábavné zážitky,“ napísali autori štúdie.

Jaro Bekr a Monika Hilmerovú sú spolu už 15 rokov.
Prečítajte si tiež: Jedna vec je najdôležitejšia. Jaro Bekr prezradil recept na šťastné manželstvo, v ktorom je on už 15 rokov

Aj obyčajné komentovanie správania iných podľa Robbins posilňuje pocit, že partneri stoja na jednej strane barikády. A práve to je vo vzťahu na nezaplatenie.

Nie je to len o klebetách

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

