Život ti odchádza z očí, hovorila jej mama. Zuzana Smatanová prekonala extrémne ataky a našla pokoj
Už aj moja mama videla, že mi odchádza život z očí, spomínala na najťažšie chvíle speváčka.
Na javisku videli fanúšikovia jej úsmev a počuli krásny hlas, za oponou však Zuzana Smatanová prežívala tie najhoršie chvíle v živote. Víťazka Zlatého slávika a autorka mnohých hitov totiž pred rokmi zvádzala náročný boj, ktorý sa týkal nielen jej fyzického, ale najmä duševného zdravia.
Mesiace prežívala deň čo deň panické ataky aj úzkostné stavy. Depresia začala byť jej najlepšou kamarátkou a keď sa napokon ocitla na úplnom dne, nechcela už žiť. Pri návrate z temnoty do svetla jej napokon pomohla nielen terapia, ale aj jej najbližší. A hoci dnes už vyzerá vyrovnaná a spokojná, sama otvorene priznáva, že to tak nebolo vždy. Postupne sa však naučila opäť dýchať a nachádzať radosť v živote.
Lákala ju hudba
Rodáčka zo Súľova pochádza z hudobníckej rodiny, a tak sa k hudbe dostala už ako malé dieťa. Na gitare ju naučil hrať otec, ale učila sa hrať aj na klavír a flautu. Na Pedagogickej a sociálnej akadémii získala síce pedagogické minimum, ale viac ako po učiteľskom povolaní túžila po hudbe.
Po skončení školy sa tak prihlásila do autorskej súťaže Coca-Cola Popstar v Bratislave, ktorú vyhrala. V hudobnej kariére jej už nič nestálo v ceste a keď v roku 2005 vyhrala Zlatého slávika, ocitla sa priamo v srdci populárneho šoubiznisu.
Všetko mala na tanieri
„Neodpúšťa sa žiadna chyba. Čokoľvek, čo som urobila, hocijakú malú chybičku. Všetko som mala na tanieri,“ poukázala na odvrátenú stranu sveta známych osobností speváčka v podcaste Rádia Slovensko Opri sa o mňa.
Začiatky popularity neboli práve najľahšie a človek, ktorý sa pohyboval v takomto prostredí, pociťoval mnohokrát tlak, ktorý bolo náročné ustáť. „Nemala som žiadne skúsenosti ani so spevom ani s tým, ako verejne vystupovať,“ priblížila ďalej Zuzana Smatanová, ktorá sa s jednou z najťažších životných skúšok ešte len mala potýkať.