Život ti odchádza z očí, hovorila jej mama. Zuzana Smatanová prekonala extrémne ataky a našla pokoj - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Život ti odchádza z očí, hovorila jej mama. Zuzana Smatanová prekonala extrémne ataky a našla pokoj
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Ilustračná fotografia.

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

SLEDUJE NÁS 207 420 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Život ti odchádza z očí, hovorila jej mama. Zuzana Smatanová prekonala extrémne ataky a našla pokoj

Zuzana Smatanová opísala svoje najťažšie chvíle v živote.
Zuzana Smatanová opísala svoje najťažšie chvíle v živote. — Foto: Wikimedia Commons, Bojars, Instagram @ zuzanasmatanova

Už aj moja mama videla, že mi odchádza život z očí, spomínala na najťažšie chvíle speváčka.

Na javisku videli fanúšikovia jej úsmev a počuli krásny hlas, za oponou však Zuzana Smatanová prežívala tie najhoršie chvíle v živote. Víťazka Zlatého slávika a autorka mnohých hitov totiž pred rokmi zvádzala náročný boj, ktorý sa týkal nielen jej fyzického, ale najmä duševného zdravia.

Mesiace prežívala deň čo deň panické ataky aj úzkostné stavy. Depresia začala byť jej najlepšou kamarátkou a keď sa napokon ocitla na úplnom dne, nechcela už žiť. Pri návrate z temnoty do svetla jej napokon pomohla nielen terapia, ale aj jej najbližší. A hoci dnes už vyzerá vyrovnaná a spokojná, sama otvorene priznáva, že to tak nebolo vždy. Postupne sa však naučila opäť dýchať a nachádzať radosť v živote.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)

Lákala ju hudba

Rodáčka zo Súľova pochádza z hudobníckej rodiny, a tak sa k hudbe dostala už ako malé dieťa. Na gitare ju naučil hrať otec, ale učila sa hrať aj na klavír a flautu. Na Pedagogickej a sociálnej akadémii získala síce pedagogické minimum, ale viac ako po učiteľskom povolaní túžila po hudbe.

Zuzka Smatanová je dnes spokojnešia ako kedykoľvek predtým.
Prečítajte si tiež: Plakala, až jej opuchli oči. Zuzka Smatanová oslávila štyridsiatku

Po skončení školy sa tak prihlásila do autorskej súťaže Coca-Cola Popstar v Bratislave, ktorú vyhrala. V hudobnej kariére jej už nič nestálo v ceste a keď v roku 2005 vyhrala Zlatého slávika, ocitla sa priamo v srdci populárneho šoubiznisu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)

Všetko mala na tanieri

„Neodpúšťa sa žiadna chyba. Čokoľvek, čo som urobila, hocijakú malú chybičku. Všetko som mala na tanieri,“ poukázala na odvrátenú stranu sveta známych osobností speváčka v podcaste Rádia Slovensko Opri sa o mňa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Žembéryová (@odfotene.domizemberyova)

Začiatky popularity neboli práve najľahšie a človek, ktorý sa pohyboval v takomto prostredí, pociťoval mnohokrát tlak, ktorý bolo náročné ustáť. „Nemala som žiadne skúsenosti ani so spevom ani s tým, ako verejne vystupovať,“ priblížila ďalej Zuzana Smatanová, ktorá sa s jednou z najťažších životných skúšok ešte len mala potýkať.

Myslela si, že zomiera

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.