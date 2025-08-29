Martin Chodúr sa zastal Duchoňa: Bol v niečom lepší ako Gott. V Československu nebol taký spevák
Jeho piesne prirovná k modlitbám.
„Nie je to krása?“ pýtal sa s obrovským úsmevom na perách Martin Chodúr, ktorý sa rozhodol, že spojí ľudí, ktorých rozdelil nový film o Karolovi Duchoňovi. Niekdajší víťaz SuperStar sa na legendárny hlas slovenskej populárnej hudby pozrel z úplne inej stránky a mnohí fanúšikovia mu ďakujú za to, že je svetlom v „šoubiznisovej celebritnej temnote“.
Slovenský Elvis
„Už v tých prvých taktoch počujeme ten nádherný zamatový hlas, ktorý Karol Duchoň mal. A zaujímavé je, keď porovnáme Karola Duchoňa s Karlom Hálom, zistíme, akí veľmi odlišní sú, ako je to v podstate už iná generácia spevákov. Zatiaľ čo Karel Hála viac nadväzoval na českú jazzovú tradíciu, Karol Duchoň sa snaží, a veľmi dobre sa mu to darí, skôr smerovať na západ,“ prezradil Martin Chodúr vo svojej relácii Umění velkého hlasu, kde skúmal skladbu Keby Náhodou.
Karol Duchoň podľa neho spieval silným hlbokým hlasom s výrazným „vibrátom“ a jeho hlas prirovnal k Elvisovi Presleymu. „Aj túto pesničku sa snažil spievať presne tým gospelovým silne precíteným spôsobom. Keď sa zamyslíme, že to bol ťažký komunizmus, tak je to úžasné, že sa mu niečo také vôbec podarilo,“ pokračoval Chodúr, ktorý na Duchoňa nešetril chválou. Napriek tomu, že Karol nemal žiadne hudobné vzdelanie a nepoznal ani noty, dokázal so svojím hlasom pracovať veľmi dynamicky.
Gott alebo Duchoň?
„On začína veľmi nahlas a „forte“ a potom sa v tej fráze stiahne a dospieva krásne „piánko“. To je veľmi dobré a povedal by som, že to je jedno z poznávacích znamení Karola Duchoňa,“ vysvetlil Martin Chodúr s tým, že Duchoň počas spevu veľmi dobre dýchal a mal zaujímajú spevácku techniku. Vo videu sa nebál a porovnal Duchoňa s legendárnym Karlom Gottom.