Martin Chodúr sa zastal Duchoňa: Bol v niečom lepší ako Gott. V Československu nebol taký spevák
Dobré noviny
Martin Chodúr sa zastal Duchoňa: Bol v niečom lepší ako Gott. V Československu nebol taký spevák
Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Jednoduchá japonská metóda ako schudnúť takmer bez námahy.

Nevídaný cvik proti bolesti chrbtice: Ako bonus vám uberie 6 cm z pásu v priebehu pár týždňov

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Martin Chodúr sa zastal Duchoňa: Bol v niečom lepší ako Gott. V Československu nebol taký spevák

Martin Chodúr / Karol Duchoň
Martin Chodúr / Karol Duchoň — Foto: Facebook - Martin Chodú; Karol Duchoň

Jeho piesne prirovná k modlitbám.

„Nie je to krása?“ pýtal sa s obrovským úsmevom na perách Martin Chodúr, ktorý sa rozhodol, že spojí ľudí, ktorých rozdelil nový film o Karolovi Duchoňovi. Niekdajší víťaz SuperStar sa na legendárny hlas slovenskej populárnej hudby pozrel z úplne inej stránky a mnohí fanúšikovia mu ďakujú za to, že je svetlom v „šoubiznisovej celebritnej temnote“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1254253092728144&set=pb.100044303955509.-2207520000&type=3

Slovenský Elvis

„Už v tých prvých taktoch počujeme ten nádherný zamatový hlas, ktorý Karol Duchoň mal. A zaujímavé je, keď porovnáme Karola Duchoňa s Karlom Hálom, zistíme, akí veľmi odlišní sú, ako je to v podstate už iná generácia spevákov. Zatiaľ čo Karel Hála viac nadväzoval na českú jazzovú tradíciu, Karol Duchoň sa snaží, a veľmi dobre sa mu to darí, skôr smerovať na západ,“ prezradil Martin Chodúr vo svojej relácii Umění velkého hlasu, kde skúmal skladbu Keby Náhodou.

Karol Duchoň s mamou Oľgou.
Prečítajte si tiež: Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Karol Duchoň podľa neho spieval silným hlbokým hlasom s výrazným „vibrátom“ a jeho hlas prirovnal k Elvisovi Presleymu. „Aj túto pesničku sa snažil spievať presne tým gospelovým silne precíteným spôsobom. Keď sa zamyslíme, že to bol ťažký komunizmus, tak je to úžasné, že sa mu niečo také vôbec podarilo,“ pokračoval Chodúr, ktorý na Duchoňa nešetril chválou. Napriek tomu, že Karol nemal žiadne hudobné vzdelanie a nepoznal ani noty, dokázal so svojím hlasom pracovať veľmi dynamicky.

Gott alebo Duchoň?

„On začína veľmi nahlas a „forte“ a potom sa v tej fráze stiahne a dospieva krásne „piánko“. To je veľmi dobré a povedal by som, že to je jedno z poznávacích znamení Karola Duchoňa,“ vysvetlil Martin Chodúr s tým, že Duchoň počas spevu veľmi dobre dýchal a mal zaujímajú spevácku techniku. Vo videu sa nebál a porovnal Duchoňa s legendárnym Karlom Gottom.

