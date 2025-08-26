Keď porodila mŕtveho synčeka, nevedela si odpustiť. Nevestu Miroslava Donutila zachránila láska - Dobré noviny
Keď porodila mŕtveho synčeka, nevedela si odpustiť. Nevestu Miroslava Donutila zachránila láska
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Roman Paulus a cuketová pizza.

Keď porodila mŕtveho synčeka, nevedela si odpustiť. Nevestu Miroslava Donutila zachránila láska

Miroslav Donutil so synom Martinom / Sára a Martin Donutilovci
Miroslav Donutil so synom Martinom / Sára a Martin Donutilovci — Foto: TV NOVA (Záhadné případy); Instagram - @saraaffasova

Nemala som tušenie, že niečo také existuje, priznala po troch rokoch.

Keď sa Sáre a Martinovi Donutilovcom pred ôsmimi mesiacmi narodil synček Eliáš, zhodli sa na jednom – vianočný zázrak. Hercom a manželom sa podarilo utajiť celé tehotenstvo a nikto sa tomu nečudoval. Donutilovci totiž dva roky predtým prežili tragédiu, keď prišli o prvorodeného syna Matyáša. Herečka vtedy len deň pred oficiálnym termínom pôrodu prestala cítiť pohyby. „Nikto nevie, čo sa mohlo stať,“ priznala nevesta Miroslava Donutila, ktorá teraz prvýkrát prehovorila o bolestnej skúsenosti. Verí, že svojou spoveďou dá iným silu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sára Donutilová (@saraaffasova)

Bez dušičky

Mali pripravené všetky veci, vyžehlené najmenšie detské oblečenie a každú chvíľu čakali, kedy začne Sára cítiť kontrakcie. Donutilovci mali Vianoce v roku 2022 oslavovať so synčekom, no nakoniec prežívali najväčšiu bolesť vo svojom živote. „Toto malo byť to najšťastnejšie obdobie našich životov. Namiesto toho prišiel tvrdý pád do hlbokej priepasti, takej hlbokej, že aj keď mám pocit, že už viac na dne byť nemôžem, o chvíľu padnem ešte hlbšie,“ opisovala Sára moment, keď krátko pred termínom pôrodu ich synčekovi prestalo biť srdiečko.

Juraj Loj a Zuzana Kanócz.
Prečítajte si tiež: V istom momente ho začala mať rada inak. Zuzana Kanócz s Jurajom Lojom prekonali aj stratu bábätka

„Matyáš bol do poslednej chvíle úplne zdravý. Nikto nevie, čo sa mohlo stať. Deň pred oficiálnym termínom pôrodu, 18. 10. večer, som po vyvolaní nakoniec prirodzene porodila nášho prekrásneho syna Matyáša Donutila, 3130 g, 50 cm. Bez dušičky,“ informovala vtedy na Instagrame zdrvená Sára, ktorá prežila bolestnú stratu, na ktorú ju nikto nepripravil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sára Donutilová (@saraaffasova)

Najťažšie bolo odpustiť si

„Nemala som tušenie, že niečo také existuje. A zistila som, že väčšina žien tiež nie. Táto téma je stále v spoločnosti tabu,“ vysvetlila teraz pre Blesk Sára. Hoci o svojej strate nerada hovorí, o ich príbeh sa podelila na sociálnych sieťach.

Zuzana Vačková v podcaste Na Gauči s Nasklee.
Prečítajte si tiež: Keď v siedmom mesiaci prišla o bábätko, zrútila sa. Zuzana Vačková prekonala stratu vďaka najbližším

„Zdieľala som svoje tehotenstvo, takže som vedela, že si verejnosť všimne, že bábätko nemám, a chcela som, aby sa to dozvedela odo mňa. Tak som to zdieľala a vďaka tomu som zistila, že žien v podobnej situácii je strašne veľa a myslím si, že im to v niečom pomohlo,“ uviedla herečka, ktorá na svojho synčeka stále myslí. „Je to stále ťažké a bolestivé. Nie menej než predtým, ale čas to trochu otupí. Keď sa to však otvára, tak to bolí, ale ak to má niekomu pomôcť, tak mi to za to stojí,“ uviedla herečka, ktorej je dodnes najväčšou oporou manžel Martin Donutil. Najhoršie bolo podľa nich odpustiť si.

