Kým to pochopila, prešli dva roky. Dominika Stará prezradila, prečo si dlho hľadala cestu k dcérke
Dobré noviny
Kým to pochopila, prešli dva roky. Dominika Stará prezradila, prečo si dlho hľadala cestu k dcérke
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Zlyhali jej pľúca a jej partner sa modlil, aby sa vrátila. Halina Pawlovská po ťažkých mesiacoch opäť žiari

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Kým to pochopila, prešli dva roky. Dominika Stará prezradila, prečo si dlho hľadala cestu k dcérke

Dominika Stará prehovorila o dcérke Izabelke.
Dominika Stará prehovorila o dcérke Izabelke. — Foto: Instagram @dstaraofficial

Speváčka má s manželom Michalom dve ratolesti.

Napriek tomu, že po účasti v Superstar mala dobre našliapnuté v hudobnej kariére, napokon dala prednosť rodine. Dominika Stará sa vydala, prijala priezvisko Jurena a dnes s manželom Michalom vychovávajú synčeka Miška a dcérku Izabelku. Pred časom sa práve o dievčatku úprimne rozhovorila a otvorene priznala, že hoci ju od začiatku milovala, dlho si k nej musela hľadať cestu. Tvrdí však, že to stálo za to a dnes sú z nich parťáčky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

Dva roky to nechápala

Po tom, ako sa Dominika Stará vydala a darovala život dvom deťom, zavesila svoju kariéru na klinec. Chcela sa totiž naplno venovať svojim materským a rodičovským povinnostiam, keďže rodina je u nej na prvom mieste.

Dominika Stará sa kvôli rodine vzdala kariéry.
Prečítajte si tiež: Svoj veľký sen si chce užiť naplno. Dominika Stará priznala, prečo sa rozhodla nepokračovať v kariére

Synček Miško má tri roky a dcérka Izabelka oslávi už dva. A práve o nej sa speváčka rozrozprávala naposledy. V úprimnej spovedi na sociálnej sieti priznala, že si k nej musela nájsť cestu a trvalo jej nejaký čas, kým pochopila, aká Izabelka vlastne je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

Tvrdí, že čím ďalej, tým viac si rozumejú. „Učíme sa komunikovať jedna s druhou. Už teraz viem, že Izabelka je proste špeciálna. V tom najlepšom slova zmysle. Je vysoko citlivá a to naozaj extrémne. Málokto to pochopí, no ten, kto má doma vysoko citlivé dieťa, ten chápe. Sú tak trošku špeciálne,“ zdôverila sa Dominika Stará a dodala, že hoci jej trvalo dva roky to pochopiť, napokon sa jej to podarilo.

Čakala dlhšie, ale oplatilo sa

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

