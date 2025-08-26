Kým to pochopila, prešli dva roky. Dominika Stará prezradila, prečo si dlho hľadala cestu k dcérke
Speváčka má s manželom Michalom dve ratolesti.
Napriek tomu, že po účasti v Superstar mala dobre našliapnuté v hudobnej kariére, napokon dala prednosť rodine. Dominika Stará sa vydala, prijala priezvisko Jurena a dnes s manželom Michalom vychovávajú synčeka Miška a dcérku Izabelku. Pred časom sa práve o dievčatku úprimne rozhovorila a otvorene priznala, že hoci ju od začiatku milovala, dlho si k nej musela hľadať cestu. Tvrdí však, že to stálo za to a dnes sú z nich parťáčky.
Dva roky to nechápala
Po tom, ako sa Dominika Stará vydala a darovala život dvom deťom, zavesila svoju kariéru na klinec. Chcela sa totiž naplno venovať svojim materským a rodičovským povinnostiam, keďže rodina je u nej na prvom mieste.
Synček Miško má tri roky a dcérka Izabelka oslávi už dva. A práve o nej sa speváčka rozrozprávala naposledy. V úprimnej spovedi na sociálnej sieti priznala, že si k nej musela nájsť cestu a trvalo jej nejaký čas, kým pochopila, aká Izabelka vlastne je.
Tvrdí, že čím ďalej, tým viac si rozumejú. „Učíme sa komunikovať jedna s druhou. Už teraz viem, že Izabelka je proste špeciálna. V tom najlepšom slova zmysle. Je vysoko citlivá a to naozaj extrémne. Málokto to pochopí, no ten, kto má doma vysoko citlivé dieťa, ten chápe. Sú tak trošku špeciálne,“ zdôverila sa Dominika Stará a dodala, že hoci jej trvalo dva roky to pochopiť, napokon sa jej to podarilo.