Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou
Dcéra legendy ukázala svoju cestu.
Do povedomia fanúšikov sa dostala už v roku 2019, keď spolu s otcom Karlom Gottom naspievali dojímavý duet Srdce nehasnou. Mnohí vtedy hovorili, že vďaka Charlotte Gottovej v Česku vyrastá ďalšia veľká hviezda, ktorá môže pokračovať v otcových stopách. Po smrti speváka sa však rodina stiahla do ústrania a Charlotte sa verejnosti ukazovala len zriedka. Teraz prichádza okamih, na ktorý fanúšikovia čakali.
Nový začiatok
Dcéra legendy totiž chystá svoju prvú vlastnú pieseň. Charlotte Ella má dnes devätnásť rokov a podľa informácií portálu expres.cz na jeseň vydá svoj prvý singel. Pripravuje ho ako vlastný projekt, nie iba ako dcéra slávneho speváka.
„Podľa informácií, ktoré sa objavili, Charlotte na jeseň chystá svoju prvú pieseň. Vlastnú. Nie ako dcéra Karla Gotta, ale ako mladá speváčka, ktorá má chuť ukázať, kým sama je,“ uvádza portál Medium.cz.
Otcove obavy
Zaujímavé je, že samotný Karel Gott si spočiatku pre dcéru predstavoval úplne iný život. „Ja by som bol radšej, keby si bola primárkou. Speváčka, to už nie je povolanie budúcnosti, Charlottka. Všetko už bolo odspievané,“ citoval jeho slová Medium.cz.
Hoci spočiatku pôsobili tieto slová ako varovanie, dnes je jasné, že Charlotte sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Talent, ktorý zdedila, chce naplno rozvíjať a dokázať, že jej kariéra nebude stáť len na známom priezvisku.