Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou - Dobré noviny
Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Zlyhali jej pľúca a jej partner sa modlil, aby sa vrátila. Halina Pawlovská po ťažkých mesiacoch opäť žiari

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

— Foto: Instagram @charlotte_gottova / reprofoto YouTube SUPRAPHON, skladba Srdce nehasnou

Dcéra legendy ukázala svoju cestu.

Do povedomia fanúšikov sa dostala už v roku 2019, keď spolu s otcom Karlom Gottom naspievali dojímavý duet Srdce nehasnou. Mnohí vtedy hovorili, že vďaka Charlotte Gottovej v Česku vyrastá ďalšia veľká hviezda, ktorá môže pokračovať v otcových stopách. Po smrti speváka sa však rodina stiahla do ústrania a Charlotte sa verejnosti ukazovala len zriedka. Teraz prichádza okamih, na ktorý fanúšikovia čakali.

Nový začiatok

Dcéra legendy totiž chystá svoju prvú vlastnú pieseň. Charlotte Ella má dnes devätnásť rokov a podľa informácií portálu expres.cz na jeseň vydá svoj prvý singel. Pripravuje ho ako vlastný projekt, nie iba ako dcéra slávneho speváka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa charlotte_gottova (@charlotte_gottova)

„Podľa informácií, ktoré sa objavili, Charlotte na jeseň chystá svoju prvú pieseň. Vlastnú. Nie ako dcéra Karla Gotta, ale ako mladá speváčka, ktorá má chuť ukázať, kým sama je,“ uvádza portál Medium.cz.

Otcove obavy

Zaujímavé je, že samotný Karel Gott si spočiatku pre dcéru predstavoval úplne iný život. „Ja by som bol radšej, keby si bola primárkou. Speváčka, to už nie je povolanie budúcnosti, Charlottka. Všetko už bolo odspievané,“ citoval jeho slová Medium.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Karel Gott Agency (@karelgottagency)

Hoci spočiatku pôsobili tieto slová ako varovanie, dnes je jasné, že Charlotte sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Talent, ktorý zdedila, chce naplno rozvíjať a dokázať, že jej kariéra nebude stáť len na známom priezvisku.

Cesta k hudbe

