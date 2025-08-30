Nikdy ho neobjal a nechcel ho ani pri smrteľnej posteli. Chlapček až neskôr pochopil, prečo bol otec taký
Ak by mohol na svojej minulosti niečo zmeniť, zmieril by sa s ním.
Jeho otec bol alkoholik, veľa pil a chlapec si myslel, že to robí preto, že on a jeho súrodenci preňho nie sú dostatočne dobrí. Navzájom sa neznášali tak veľmi, že si ako 17-ročný zbalil kufor a ušiel do zahraničia, pretože to doma vyzeralo tak, že možno prežije len jeden z nich. Keď po rokoch otec umieral, chlapec chcel uľaviť mame a ísť sa s ním k smrteľnej posteli zmieriť. Otec ho však neprijal. Dieťa z fotografie až neskôr pochopilo, prečo bol taký, aký bol.