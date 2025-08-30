Odhalíte ich už za sekundu. Patologickí klamári a manipulátori podľa expertky nedokážu zakryť štyri veci
Všímajte si tieto znaky.
Nachádzajú sa medzi nami, no nik by to na nich na prvý pohľad nepovedal. Dokážu vás totiž tak dobre zmanipulovať, že si ich hneď obľúbite a vôbec by ste nečakali, že sa niekedy voči vám zachovajú zle. Patologickí klamári a manipulátori sú aj pre odborníkov špeciálnou veľkou kapitolou. Jednou z tých, ktorá sa nimi roky podrobne zaoberá, je expertka na neverbálnu komunikáciu, lektorka, koučka a forenzná konzultantka Nora Lauková, ktorá v diskusii DO NAHA Dominika Orfanusa prezradila, ako takéhoto človeka ľahko odhalíte.
„Všímajte si, že veľa rozpráva. Títo ľudia majú nadmernú rétorickú schopnosť a dokážu opisovať veci, ktoré nie sú tak. Vedia predať svoje schopnosti a svoj potenciál cez klamstvo a nikdy nepripustia, že môžu byť v niečom slabí a majú nejaké hendikepy,“ hovorí hneď v úvode diskusie Lauková, ktorá mnohokrát sedela v komisiách na prijímacích pohovoroch do novej práce a neraz tam mala možnosť stretnúť práve takéhoto jedinca.
„Ja osobne človeka, ktorý sa úspešne prezentuje a vie sa dobre predať, skúmam veľmi silne behaviorálnym rozhovorom, idem do konkrétnych otázok a detailov,“ ozrejmila a dodala, že pokiaľ sa o prácu zaujíma manipulátor či psychopat, obvykle nehovorí nič konkrétne a rád používa vo vetách zosilňujúce či zoslabujúce výrazy. „Vždy robievam toto... Všetko sa naučím... Nikdy nezabudnem... V tomto som perfektný,“ uvádza príklady Lauková, podľa ktorej ide spravidla o dynamické osobnosti, ktoré často vystupujú veľmi šarmantne a žoviálne a dokážu druhým polichotiť, no keď od nich chcete konkrétnosti, začnú sa sťahovať do seba a neraz prejdú až do útoku.
Štyri znaky klamárov a manipulátorov
Veľmi častým znakom takýchto ľudí je však práve to, že radi klamú. Expertka preto prezrádza, ako odhalíte, či si človek, s ktorým sa rozprávate, práve vymýšľa. Zamerajte sa na tieto štyri znaky.