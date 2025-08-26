Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov
V tieto dni sme nenakrúcali príbeh s „retardovaným“ človekom, hnevá sa Rozboril.
„Toto je chorá doba. Nedať príležitosť len preto, že je Róm? Mne je jedno, aká farba, rasa, národnosť – hlavne buď dobrým človekom.“ Takéto komentáre pribúdajú pod príspevok Vila Rozborila, ktorý sa na sociálnych sieťach podelil o príbeh 25-ročného Róma Nikolasa Čikalu. Chalan, ktorý vyrastal v detskom domove a v osade, sa nikdy nevzdal svojich snov, hoci mu slovenský systém hádzal polená pod nohy.
IQ 47
„Nikolas je Róm z osady. Má 25 rokov. 20 rokov bol v detskom domove. Tam ho dali do ‚špeciálnej‘ základnej školy pre zaostalé deti. Tak to robia s väčšinou podobných detí. Keď ho chcela riaditeľka tej školy nechať preradiť do normálnej základnej školy s odôvodnením, že je suverénne najlepší na tej škole, vie výborne gramatiku a všetko, ‚súdružky‘ z decáku s tým nesúhlasili,“ uviedol Vilo Rozboril, ktorý nechce hádzať všetkých pracovníkov z detských domovov do jedného vreca, no na týchto pekného slova nenašiel.
„Vraj mu namerali IQ 47. Bol dokonca zbavený právnej spôsobilosti na právne úkony,“ pokračoval Rozboril s tým, že Nikolas rozhodne nie je hlúpy chlapec – práve naopak. Hoci dnes žije v chudobnej rómskej osade v obci Svinia pri Prešove, svojimi vedomosťami by tromfol aj mnohých vysokoškolákov.
Cynizmus, rasizmus a peniaze
Od detstva sa totiž zaujímal o meteorológiu a astronómiu a ako samouk sa naučil vytvárať grafické modely predpovede počasia či analýzy sofistikovaných predpovedí. „Dnes bol medzi meteorológmi v Jojke. Tí boli užasnutí z jeho vedomostí. Nikolas si chce spraviť maturitu a urobiť testy, aby mohol byť sám právne spôsobilý. Nie som odborník na ľudskú psychiku a intelekt. Ale jedno viem, že v tieto dni sme nenakrúcali príbeh s ‚retardovaným‘ človekom s IQ 47. Fakt teda neviem, komu takéto odpisovanie šikovného Róma, a bohviekoľko ich za roky rokúce po celej krajine bolo, mohlo vyhovovať. Cynizmus? Peniaze? Laxnosť? Zloba? Rasizmus? Neprofesionalita? Neviem,“ odkázal nahnevaný Vilo Rozboril, ktorý sa rozhodol Nikolasovi pomôcť.