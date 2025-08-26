Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Zlyhali jej pľúca a jej partner sa modlil, aby sa vrátila. Halina Pawlovská po ťažkých mesiacoch opäť žiari

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

SLEDUJE NÁS 207 466 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

— Foto: Facebook - Nikolas Čikala a Vilo Rozboril

V tieto dni sme nenakrúcali príbeh s „retardovaným“ človekom, hnevá sa Rozboril.

„Toto je chorá doba. Nedať príležitosť len preto, že je Róm? Mne je jedno, aká farba, rasa, národnosť – hlavne buď dobrým človekom.“ Takéto komentáre pribúdajú pod príspevok Vila Rozborila, ktorý sa na sociálnych sieťach podelil o príbeh 25-ročného Róma Nikolasa Čikalu. Chalan, ktorý vyrastal v detskom domove a v osade, sa nikdy nevzdal svojich snov, hoci mu slovenský systém hádzal polená pod nohy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2375976936117848&set=pb.100011166937752.-2207520000&type=3

IQ 47

„Nikolas je Róm z osady. Má 25 rokov. 20 rokov bol v detskom domove. Tam ho dali do ‚špeciálnej‘ základnej školy pre zaostalé deti. Tak to robia s väčšinou podobných detí. Keď ho chcela riaditeľka tej školy nechať preradiť do normálnej základnej školy s odôvodnením, že je suverénne najlepší na tej škole, vie výborne gramatiku a všetko, ‚súdružky‘ z decáku s tým nesúhlasili,“ uviedol Vilo Rozboril, ktorý nechce hádzať všetkých pracovníkov z detských domovov do jedného vreca, no na týchto pekného slova nenašiel.

Martin Halík s rodinou.
Prečítajte si tiež: Všetci Rómovia z osady vďaka nemu chodia do práce, deti vedia čítať. Ítečkár Martin mení na Gemeri životy

„Vraj mu namerali IQ 47. Bol dokonca zbavený právnej spôsobilosti na právne úkony,“ pokračoval Rozboril s tým, že Nikolas rozhodne nie je hlúpy chlapec – práve naopak. Hoci dnes žije v chudobnej rómskej osade v obci Svinia pri Prešove, svojimi vedomosťami by tromfol aj mnohých vysokoškolákov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1296528341840811&set=a.196548655172124

Cynizmus, rasizmus a peniaze

Od detstva sa totiž zaujímal o meteorológiu a astronómiu a ako samouk sa naučil vytvárať grafické modely predpovede počasia či analýzy sofistikovaných predpovedí. „Dnes bol medzi meteorológmi v Jojke. Tí boli užasnutí z jeho vedomostí. Nikolas si chce spraviť maturitu a urobiť testy, aby mohol byť sám právne spôsobilý. Nie som odborník na ľudskú psychiku a intelekt. Ale jedno viem, že v tieto dni sme nenakrúcali príbeh s ‚retardovaným‘ človekom s IQ 47. Fakt teda neviem, komu takéto odpisovanie šikovného Róma, a bohviekoľko ich za roky rokúce po celej krajine bolo, mohlo vyhovovať. Cynizmus? Peniaze? Laxnosť? Zloba? Rasizmus? Neprofesionalita? Neviem,“ odkázal nahnevaný Vilo Rozboril, ktorý sa rozhodol Nikolasovi pomôcť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.