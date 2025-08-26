Po ťažkej nehode zostal paralyzovaný a išlo o čas. Lekári z Ružinova dokázali mladíka postaviť na nohy
Operácia, ktorá zmenila život.
Keď sa mladý muž rútil na motocykli pretekárskym okruhom rýchlosťou približne 200 kilometrov za hodinu, ani netušil, že o chvíľu sa mu zmení celý život. Po páde zostal paralyzovaný od pása nadol. To, čo vyzeralo ako definitívny koniec samostatného života, sa však vďaka lekárom z Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave zmenilo na príbeh s nádejou.
Unikátny zákrok
Muž utrpel závažnú zlomeninu driekového stavca L1 s útlakom nervových štruktúr, čo spôsobilo okamžité ochrnutie, informuje nemocnica na sociálnej sieti. Neurochirurgovia museli konať rýchlo – bez operácie by ostal pripútaný na lôžko. V prvej fáze stabilizovali chrbticu titánovou konštrukciou a uvoľnili utlačené nervy.
Následne prišla rozhodujúca časť. Vysoko špecializovaná miniinvazívna MISS retropleurálna korpektómia. Tento zákrok umožnil odstránenie poškodeného stavca a opätovné zabezpečenie stability chrbtice. Miniinvazívny prístup zároveň skrátil dobu hojenia a znížil riziko komplikácií.
Postavil sa na nohy
Výsledky operácie prekvapili aj samotných lekárov.