Pripravila ich prezidentovi Havlovi a nečakane uspela. Bratislavské rožky kuchárky Čiriny sú iné ako čakáte
Pripravila ich prezidentovi Havlovi a nečakane uspela. Bratislavské rožky kuchárky Čiriny sú iné ako čakáte

Čirina Košíková / Ilustračné foto.

Jej recept sa od klasiky v niečom líši.

Varila pre Karla Gotta aj pre Václava Havla, hovorili o nej, že je kuchárka slávnych a nik ju nenazval inak ako Čirina. Vychýrená kuchárka Irena Košíková počas svojho života napísala niekoľko kuchárskych kníh. Receptami, ktorými nadchla známe tváre, inšpirovala aj širokú verejnosť a obdiv si získala najmä vďaka svojej profesionalite.

Robila to, čo milovala

Kuchárske remeslo pre ňu nebolo od začiatku jasnou voľbou a neraz spomínala, že keby vopred tušila, aká je to drina, dobre by si premyslela, či by sa na to dala. „Jeden čas som premýšľala, že zostanem s rodičmi na statku a budem im pomáhať. Mama mi však vravela, že sa tým v živote neuživím, ak nechcem byť stále v hline. Mala pravdu,“ priznala v rozhovore pre časopis Vlasta.

Čirina napokon odišla na učňovku a vraj bola šťastná, že v živote mohla robiť to, čo mala skutočne rada. O svoje vychýrené recepty sa s fanúšikmi gastronómie podelila v kuchárskych knihách, kde tiež prezradila, že niektoré tradičné jedlá stačí len pripraviť o niečo jednoduchšie, aby ešte viac zaujali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netušila, že tak uspeje

„Tento recept, rovnako ako mnoho iných, vymyslela a do poslednej bodky „vychytala“ moja maminka. Raz som ho pripravila pánovi prezidentovi Havlovi a jeho pani Dáši, len tak pre chuť. Ani som netušila, aký budú mať úspech,“ napísala známa kuchárka k svojmu receptu na bratislavské rožky v knihe Vaření s Čirinou.

Obľúbenú pochúťku odvtedy pripravovala takmer každý týždeň. Na rozdiel od klasickej verzie, na ktorú možno nájsť recept prakticky všade, je táto však predsa len v niečom iná. „Sú veľmi jednoduché, suroviny na ne určite nechýbajú v žiadnej komore ani v chladničke,“ dodala.

Bratislavské rožky podľa Čiriny

