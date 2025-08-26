Pripravila ich prezidentovi Havlovi a nečakane uspela. Bratislavské rožky kuchárky Čiriny sú iné ako čakáte
Jej recept sa od klasiky v niečom líši.
Varila pre Karla Gotta aj pre Václava Havla, hovorili o nej, že je kuchárka slávnych a nik ju nenazval inak ako Čirina. Vychýrená kuchárka Irena Košíková počas svojho života napísala niekoľko kuchárskych kníh. Receptami, ktorými nadchla známe tváre, inšpirovala aj širokú verejnosť a obdiv si získala najmä vďaka svojej profesionalite.
Robila to, čo milovala
Kuchárske remeslo pre ňu nebolo od začiatku jasnou voľbou a neraz spomínala, že keby vopred tušila, aká je to drina, dobre by si premyslela, či by sa na to dala. „Jeden čas som premýšľala, že zostanem s rodičmi na statku a budem im pomáhať. Mama mi však vravela, že sa tým v živote neuživím, ak nechcem byť stále v hline. Mala pravdu,“ priznala v rozhovore pre časopis Vlasta.
Čirina napokon odišla na učňovku a vraj bola šťastná, že v živote mohla robiť to, čo mala skutočne rada. O svoje vychýrené recepty sa s fanúšikmi gastronómie podelila v kuchárskych knihách, kde tiež prezradila, že niektoré tradičné jedlá stačí len pripraviť o niečo jednoduchšie, aby ešte viac zaujali.
Netušila, že tak uspeje
„Tento recept, rovnako ako mnoho iných, vymyslela a do poslednej bodky „vychytala“ moja maminka. Raz som ho pripravila pánovi prezidentovi Havlovi a jeho pani Dáši, len tak pre chuť. Ani som netušila, aký budú mať úspech,“ napísala známa kuchárka k svojmu receptu na bratislavské rožky v knihe Vaření s Čirinou.
Obľúbenú pochúťku odvtedy pripravovala takmer každý týždeň. Na rozdiel od klasickej verzie, na ktorú možno nájsť recept prakticky všade, je táto však predsa len v niečom iná. „Sú veľmi jednoduché, suroviny na ne určite nechýbajú v žiadnej komore ani v chladničke,“ dodala.