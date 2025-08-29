Božský recept, píšu mu nadšení fanúšikovia. Segedínsky guláš od mladého Šimona ospevujú aj skúsení kuchári
Jedlo pripravuje úplne od základu, vrátane knedle a vývaru.
Keď zistil, že fotografovanie ľudí nie je nič pre neho, chcel začať s fotografovaním jedla. Reštaurácie ho však nechceli prijať a tak si povedal, že si bude variť sám. Šimon Kán v tom čase ešte netušil, že tým začína jeho veľká kulinárska cesta. Má totiž len 17 rokov a svojimi receptami na sociálnych sieťach pravidelne fanúšikom vyráža dych.
Jeho námaha stojí za to
„Môj prvý príbeh na sociálnych sieťach bol, že idem pridávať to, ako varím s chybami. Čakal som nejaké zlé komentáre, ale už sa to ťahá rok,“ opísal šikovný kuchár pre tvnoviny.sk. Svojmu koníčku venuje každodenne množstvo času a popri tom nezabúda ani na štúdium.
Približne 30 hodín týždenne trávi v škole, ďalších 30 hodín venuje videám a okrem toho nemá čas takmer na nič iné. „Deväťdesiat percent dní v roku vstávam o štvrtej ráno, aby som stihol všetko, čo potrebujem,“ podotkol Šimon, ktorého námaha sa však stojí za to.
Svedčia o tom aj nadšené komentáre fanúšikov takmer pod každým videom. „Nerozumiem, ako v takom veku dokáže urobiť takú knedľu. Tomu sa povie varenie, božský recept,“ zhodujú sa ľudia pod receptom na segedínsky guláš. Inšpirujte sa a pripravte si ho tak, ako to robí mladý Šimon.