Božský recept, píšu mu nadšení fanúšikovia. Segedínsky guláš od mladého Šimona ospevujú aj skúsení kuchári - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Božský recept, píšu mu nadšení fanúšikovia. Segedínsky guláš od mladého Šimona ospevujú aj skúsení kuchári
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Jednoduchá japonská metóda ako schudnúť takmer bez námahy.

Nevídaný cvik proti bolesti chrbtice: Ako bonus vám uberie 6 cm z pásu v priebehu pár týždňov

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

SLEDUJE NÁS 207 438 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Božský recept, píšu mu nadšení fanúšikovia. Segedínsky guláš od mladého Šimona ospevujú aj skúsení kuchári

Šimon Kán a jeho segedínsky guláš.
Šimon Kán a jeho segedínsky guláš. — Foto: Instagram/simonkan_

Jedlo pripravuje úplne od základu, vrátane knedle a vývaru.

Keď zistil, že fotografovanie ľudí nie je nič pre neho, chcel začať s fotografovaním jedla. Reštaurácie ho však nechceli prijať a tak si povedal, že si bude variť sám. Šimon Kán v tom čase ešte netušil, že tým začína jeho veľká kulinárska cesta. Má totiž len 17 rokov a svojimi receptami na sociálnych sieťach pravidelne fanúšikom vyráža dych.

Jeho námaha stojí za to

„Môj prvý príbeh na sociálnych sieťach bol, že idem pridávať to, ako varím s chybami. Čakal som nejaké zlé komentáre, ale už sa to ťahá rok,“ opísal šikovný kuchár pre tvnoviny.sk. Svojmu koníčku venuje každodenne množstvo času a popri tom nezabúda ani na štúdium.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Šimon Kán (@simonkan_)

Približne 30 hodín týždenne trávi v škole, ďalších 30 hodín venuje videám a okrem toho nemá čas takmer na nič iné. „Deväťdesiat percent dní v roku vstávam o štvrtej ráno, aby som stihol všetko, čo potrebujem,“ podotkol Šimon, ktorého námaha sa však stojí za to.

Miriam Kalisová a jej segedínsky guláš.
Prečítajte si tiež: Jej segedínsky guláš malá Mia priam zbožňuje. Miriam Kalisová lásku k vareniu zdedila po milovanej mame

Svedčia o tom aj nadšené komentáre fanúšikov takmer pod každým videom. „Nerozumiem, ako v takom veku dokáže urobiť takú knedľu. Tomu sa povie varenie, božský recept,“ zhodujú sa ľudia pod receptom na segedínsky guláš. Inšpirujte sa a pripravte si ho tak, ako to robí mladý Šimon.

Segedínsky guláš podľa Šimona:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.