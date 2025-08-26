Učí ho, že otvoriť žene dvere je galantné. Diana Morová prezradila, čo je základom výchovy jej syna Quida - Dobré noviny
Učí ho, že otvoriť žene dvere je galantné. Diana Morová prezradila, čo je základom výchovy jej syna Quida
Ilustračný obrázok.

Učí ho, že otvoriť žene dvere je galantné. Diana Morová prezradila, čo je základom výchovy jej syna Quida

Diana Mórová prezradila viac o výchove syna Quida.
Diana Mórová prezradila viac o výchove syna Quida. — Foto: Instagram @ dianamorova_official, TV JOJ (Promo fotografie TV JOJ)

Herečka má syna zo vzťahu so zabávačom Jurajom Mokrým.

Keď sa Diane Mórovej rozpadol pred rokmi vzťah s moderátorom a zabávačom Jurajom Mokrým, zamerala sa predovšetkým na prácu a výchovu svojho Quida. Toho má práve zo vzťahu s Mokrým. Umelkyňa má so svojím jediným synom veľmi blízky vzťah a v rozhovore pre portál Najmama.sk najnovšie prezradila viac o tom, akého človeka sa snaží z neho vychovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodičia sa postarali

Známa herečka tvorila šesť rokov pár s Jurajom Mokrým, keď bol však ich syn Quido ešte maličký, rozišli sa. Na jeho výchovu tak zostala Diana Mórová sama a ako slobodná mama - samoživiteľka musela skĺbiť pracovné povinnosti s tými materskými. 

Prečítajte si tiež: Vie, čo potrebuje, aby dokázala byť k druhým pozorná. Diana Mórová nedá dopustiť na svoj ranný rituál

V náročných časoch jej pomohli mama s otcom, ale aj externá výpomoc. „Mala som opatrovateľku, ktorá k nemu večer prišla, a keď som hrávala cez víkendy, tak to bola moja mama a otec. Rodičia sa mi o neho postarali. Keď nemohli, brávala som ho so sebou na natáčania. Potom prišla škôlka. Teraz chodí do školy a má svoje aktivity i program. Logisticky mi to veľmi uľahčili školské linky - autobusy, ktoré deti rozvážajú do školy,“ prezradila herečka, ako dokázala zvládnuť neľahké obdobie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po rozchode s partnerom sa zamerala najmä na svoju prácu a Quida, s ktorým má veľmi blízky vzťah a na ktorého výchove si dáva záležať.

Bez pozdravu to nejde

