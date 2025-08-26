Učí ho, že otvoriť žene dvere je galantné. Diana Morová prezradila, čo je základom výchovy jej syna Quida
Herečka má syna zo vzťahu so zabávačom Jurajom Mokrým.
Keď sa Diane Mórovej rozpadol pred rokmi vzťah s moderátorom a zabávačom Jurajom Mokrým, zamerala sa predovšetkým na prácu a výchovu svojho Quida. Toho má práve zo vzťahu s Mokrým. Umelkyňa má so svojím jediným synom veľmi blízky vzťah a v rozhovore pre portál Najmama.sk najnovšie prezradila viac o tom, akého človeka sa snaží z neho vychovať.
Rodičia sa postarali
Známa herečka tvorila šesť rokov pár s Jurajom Mokrým, keď bol však ich syn Quido ešte maličký, rozišli sa. Na jeho výchovu tak zostala Diana Mórová sama a ako slobodná mama - samoživiteľka musela skĺbiť pracovné povinnosti s tými materskými.
V náročných časoch jej pomohli mama s otcom, ale aj externá výpomoc. „Mala som opatrovateľku, ktorá k nemu večer prišla, a keď som hrávala cez víkendy, tak to bola moja mama a otec. Rodičia sa mi o neho postarali. Keď nemohli, brávala som ho so sebou na natáčania. Potom prišla škôlka. Teraz chodí do školy a má svoje aktivity i program. Logisticky mi to veľmi uľahčili školské linky - autobusy, ktoré deti rozvážajú do školy,“ prezradila herečka, ako dokázala zvládnuť neľahké obdobie.
Po rozchode s partnerom sa zamerala najmä na svoju prácu a Quida, s ktorým má veľmi blízky vzťah a na ktorého výchove si dáva záležať.