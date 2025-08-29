Narodil sa im syn a ona zanedbávala manžela. Haberová dcéra Zuzana našla lásku až pri staršom chirurgovi
Dcéra známeho speváka Paľa Haberu je vydatá druhýkrát.
„Mám rovnako svalnaté nohy ako on, akurát menej chlpaté,“ smeje sa Zuzana Haberová, keď sa jej niekto spýta, či po slávnom otcovi, spevákovi Paľovi Haberovi, zdedila jeho legendárne rifľové kraťasy. Sympatickú blondínku frontman kapely Team vychovával prísnou rukou, no podľa jej slov spravodlivo. A ona mu je za to dnes vďačná.
A hoci jej prvé manželstvo s Košičanom Lukášom Kuzmiakom nevyšlo, na lásku nezanevrela. Keď začala randiť s plastickým chirurgom Mariánom Koperniechom, ukázalo sa, že pre sympatickú blondínku je tým osudovým partnerom práve on. Dnes sú spolu už takmer desať rokov a Zuzanin manžel má na vzťah s dcérou slávneho speváka jednoznačný názor: „Je to čoraz lepšie a lepšie,“ hovorí s úsmevom.
Makala odmalička
Zuzana bola vraj odmalička aktívnym dieťaťom a mala množstvo záujmov. Podľa vlastných slov bola tiež šprtkou a nos mala večne zaborený v knihách. Popritom maľovala obrazy, chodila na gymnastiku aj krasokorčuľovanie.
„Makala som odmalička. Poctivo som študovala na jednotky, ale vedela som sa aj vyblázniť. Nikdy som však nerobila nič, čo by mi mohlo v budúcnosti ublížiť. To, že mi raz prišla učiteľka na nejaké ‚blicovanie‘, považujem ešte za malý malér v porovnaní napríklad s drogami,“ zaspomínala si na detstvo v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní.
Prísny, ale spravodlivý
Obaja rodičia ju vychovávali prísne a kto by si myslel, že ako dcéra slávneho otca mala dvere všade otvorené, ten by sa veľmi mýlil. „Často som mala pocit, že sú na mňa rodičia príliš prísni a kritickí, ale dnes im za to ďakujem. Otec bol prísny, ale spravodlivý. Má rešpekt, čo je dobrá vec,“ dodala Zuzana s tým, že aj na konkurz do videoklipu otcovej kapely Team Kým ťa mám išla pod iným priezviskom.
„Pamätám si, že som musela ísť na kasting pod menom Ďurináková, aby som náhodou nebola zvýhodnená voči ostatným. Asi takto sme u nás v rodine fungovali celý život. Takže toľko k mojej protekcii,“ priznáva sympatická blondínka.