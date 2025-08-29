Narodil sa im syn a ona zanedbávala manžela. Haberová dcéra Zuzana našla lásku až pri staršom chirurgovi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Narodil sa im syn a ona zanedbávala manžela. Haberová dcéra Zuzana našla lásku až pri staršom chirurgovi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Jednoduchá japonská metóda ako schudnúť takmer bez námahy.

Nevídaný cvik proti bolesti chrbtice: Ako bonus vám uberie 6 cm z pásu v priebehu pár týždňov

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

SLEDUJE NÁS 207 448 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Narodil sa im syn a ona zanedbávala manžela. Haberová dcéra Zuzana našla lásku až pri staršom chirurgovi

Dcéra Paľa Haberu Zuzka našla šťastie pri lekárovi Mariánovi.
Dcéra Paľa Haberu Zuzka našla šťastie pri lekárovi Mariánovi. — Foto: Instagram @pavolhabera, zuzikk1984

Dcéra známeho speváka Paľa Haberu je vydatá druhýkrát.

„Mám rovnako svalnaté nohy ako on, akurát menej chlpaté,“ smeje sa Zuzana Haberová, keď sa jej niekto spýta, či po slávnom otcovi, spevákovi Paľovi Haberovi, zdedila jeho legendárne rifľové kraťasy. Sympatickú blondínku frontman kapely Team vychovával prísnou rukou, no podľa jej slov spravodlivo. A ona mu je za to dnes vďačná.

A hoci jej prvé manželstvo s Košičanom Lukášom Kuzmiakom nevyšlo, na lásku nezanevrela. Keď začala randiť s plastickým chirurgom Mariánom Koperniechom, ukázalo sa, že pre sympatickú blondínku je tým osudovým partnerom práve on. Dnes sú spolu už takmer desať rokov a Zuzanin manžel má na vzťah s dcérou slávneho speváka jednoznačný názor: „Je to čoraz lepšie a lepšie,“ hovorí s úsmevom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)

Makala odmalička

Zuzana bola vraj odmalička aktívnym dieťaťom a mala množstvo záujmov. Podľa vlastných slov bola tiež šprtkou a nos mala večne zaborený v knihách. Popritom maľovala obrazy, chodila na gymnastiku aj krasokorčuľovanie.

Paľo Habera so synom Paulom Henrym pred rokmi.
Prečítajte si tiež: Vysoký fešák po mame. Paľo Habera sa podelil o fotky so synom a fanúšikovia sa zhodli na jednej veci

„Makala som odmalička. Poctivo som študovala na jednotky, ale vedela som sa aj vyblázniť. Nikdy som však nerobila nič, čo by mi mohlo v budúcnosti ublížiť. To, že mi raz prišla učiteľka na nejaké ‚blicovanie‘, považujem ešte za malý malér v porovnaní napríklad s drogami,“ zaspomínala si na detstvo v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)

Prísny, ale spravodlivý

Obaja rodičia ju vychovávali prísne a kto by si myslel, že ako dcéra slávneho otca mala dvere všade otvorené, ten by sa veľmi mýlil. „Často som mala pocit, že sú na mňa rodičia príliš prísni a kritickí, ale dnes im za to ďakujem. Otec bol prísny, ale spravodlivý. Má rešpekt, čo je dobrá vec,“ dodala Zuzana s tým, že aj na konkurz do videoklipu otcovej kapely Team Kým ťa mám išla pod iným priezviskom.

„Pamätám si, že som musela ísť na kasting pod menom Ďurináková, aby som náhodou nebola zvýhodnená voči ostatným. Asi takto sme u nás v rodine fungovali celý život. Takže toľko k mojej protekcii,“ priznáva sympatická blondínka.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.