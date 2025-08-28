Spíte celý týždeň v tom istom pyžame? Odborníci prezradili, aké nebezpečenstvo tým riskujete - Dobré noviny
Spíte celý týždeň v tom istom pyžame? Odborníci prezradili, aké nebezpečenstvo tým riskujete
Spíte celý týždeň v tom istom pyžame? Odborníci prezradili, aké nebezpečenstvo tým riskujete

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, cookie_studio

Naše telá v noci produkujú veľa vecí, ktoré končia na oblečení a treba s tým počítať, varuje špecialistka na starostlivosť o tkaniny.

Mnohých z postele v niektoré rána dostane len myšlienka na to, ako sa po dlhom dni znova navlečú do pohodlného pyžama. Kým sa nazdajú, prejde aj celý týždeň a pod prikrývku si stále líhajú v tom istom oblečení. Aj keď sa zdá, že sa pyžamo nedá zašpiniť rovnako rýchlo ako funkčné tričká či pracovné nohavice, opak je pravdou.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Pozor na materiál

V súvislosti s opätovným nosením oblečenia má každý svoje vlastné štandardy. Síce neexistuje žiadna vedecká štúdia, ktorá by sa zaoberala výpočtami presných časových intervalov nosenia, po ktorých treba oblečenie vyprať, no v prípade pyžám ľuďom napovedá už materiál, z ktorého sú vyrobené.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Žena tri noci po sebe spala v rovnakom pyžame a vyvolala veľkú diskusiu. Ako často by sme ho mali meniť?

„Syntetické vlákna ako polyester, nylon a elastan priťahujú najmä živočíšne tuky a kožný maz. Označujeme ich za magnety na nečistoty a pach. Akékoľvek odevy, ktoré sú plne syntetické alebo obsahujú syntetické vlákna, začnú oveľa rýchlejšie zapáchať,“ vysvetlila magazínu Today špecialistka na starostlivosť o tkaniny Jennifer Ahoni.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/diana.grytsku

Rozdielne názory

Všetko však závisí aj od teploty v miestnosti a intenzity potenia. V pyžamách sa totiž každú noc hromadia odumreté kožné bunky, telesné oleje, pot aj baktérie. Dôležitá je tiež samotná hygiena a preto vo všeobecnosti platí, že je pravidelné pranie pyžám priam nevyhnutnosťou. Na tom, ako často by to malo byť, sa však odborníci nezhodujú.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

