Spíte celý týždeň v tom istom pyžame? Odborníci prezradili, aké nebezpečenstvo tým riskujete
Naše telá v noci produkujú veľa vecí, ktoré končia na oblečení a treba s tým počítať, varuje špecialistka na starostlivosť o tkaniny.
Mnohých z postele v niektoré rána dostane len myšlienka na to, ako sa po dlhom dni znova navlečú do pohodlného pyžama. Kým sa nazdajú, prejde aj celý týždeň a pod prikrývku si stále líhajú v tom istom oblečení. Aj keď sa zdá, že sa pyžamo nedá zašpiniť rovnako rýchlo ako funkčné tričká či pracovné nohavice, opak je pravdou.
Pozor na materiál
V súvislosti s opätovným nosením oblečenia má každý svoje vlastné štandardy. Síce neexistuje žiadna vedecká štúdia, ktorá by sa zaoberala výpočtami presných časových intervalov nosenia, po ktorých treba oblečenie vyprať, no v prípade pyžám ľuďom napovedá už materiál, z ktorého sú vyrobené.
„Syntetické vlákna ako polyester, nylon a elastan priťahujú najmä živočíšne tuky a kožný maz. Označujeme ich za magnety na nečistoty a pach. Akékoľvek odevy, ktoré sú plne syntetické alebo obsahujú syntetické vlákna, začnú oveľa rýchlejšie zapáchať,“ vysvetlila magazínu Today špecialistka na starostlivosť o tkaniny Jennifer Ahoni.
Rozdielne názory
Všetko však závisí aj od teploty v miestnosti a intenzity potenia. V pyžamách sa totiž každú noc hromadia odumreté kožné bunky, telesné oleje, pot aj baktérie. Dôležitá je tiež samotná hygiena a preto vo všeobecnosti platí, že je pravidelné pranie pyžám priam nevyhnutnosťou. Na tom, ako často by to malo byť, sa však odborníci nezhodujú.