Randil s Belohorcovou a jednou vecou ju zranil. Jožko Vajda bol posadnutý sebou, no napokon sa zmenil
Mal som obdobie, v ktorom jediným zmyslom môjho života boli ženy, priznal známy herec.
„Neviem, koľko žien som sklamal, koľkým ženám som ublížil, ale nemám pocit, že by vznikla nejaká nenávisť,“ hovoril po rokoch Jozef Vajda, ktorý je dnes verným manželom, no dlhé desaťročia bol vyhláseným sukničkárom. Búrlivé obdobie mal od tínedžerských rokov až do svojej päťdesiatky a isté obdobie strávil aj po boku Zuzany Belohorcovej, ktorej jedným rozhovorom veľmi ublížil. Vzťahy medzi nimi sa urovnali v momente, keď známy herec prešiel veľkou osobnou premenou. Otvorene priznal, že kedysi bol egocentrikom, ktorý bol posadnutý sám sebou.
Prvýkrát sa zaľúbil do Rómky
Vo svojej autobiografickej knihe Moja cesta priznal, že nerátal počty svojich partneriek, ale vedel, že bol na najlepšej ceste zlomiť rekord Casanovu. S milostnými vzťahmi začal už ako tínedžer v kúpeľoch v Nimnici, kde sa prvýkrát zamiloval do Rómky.
„Ona bola nádherná, úžasná, doteraz si pamätám, ako vyzeralo to dievča. Ja som mal možno nejakých 12 alebo 13 rokov a dostal som hroznú nakladačku od jej brata, ale že hroznú. Na to nikdy nezabudnem,“ prezradil v relácii Bekimovo horúce kreslo. „K ničomu nedošlo, veď sme boli malí, ale na tú babu nikdy nezabudnem,“ povedal herec, ktorému v tom čase odštartovala jeho búrlivá mladosť, ktorá vraj trvala až do päťdesiatky.
Belohorcovej ukazoval počasie
„Jediným zmyslom môjho života boli ženy. Nie je to zmyslom života, ale mal som také obdobie, priznávam,“ hovoril. Na ženách ho vraj priťahoval nielen zovňajšok, ale aj cieľavedomosť a charakter. „Veľmi podstatné a dôležité je, aký je to človek a či si rozumiete. Bez porozumenia to nepôjde a to môže byť tá najkrajšia žena na svete,“ povedal v rozhovore so Zuzanou Vačkovou Jozef Vajda.
Časť svoj búrlivého obdobia strávil po boku Zuzany Belohorcovej. V tom čase tvorili prominentný pár a podľa Belohorcovej sa nakoniec rozišli v dobrom. Po niekoľkých rokoch dal ale herec rozhovor, v ktorom uviedol, že ho vzťah pripravil o niekoľko rokov života.