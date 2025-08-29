Nos mal plný drog, ktoré mu robili z mozgu kocku. Z Dana Bartu je dnes zodpovedný manžel a otec troch detí
Na svojom pokojnom živote by už nič nemenil.
Vždy bol rebel a netají sa tým, že v minulosti rád experimentoval s drogami, dokonca až tak, že začal zabúdať texty a skončil na prahu závislosti. Spevák Dan Bárta už omamné látky zo svojho života definitívne vymazal a žije dnes usporiadaný život s novinárkou Alžbetou a dvomi malými deťmi. „Dávam aj žúry, ale už nie moc drasticky,“ hovorí pre Blesk umelec, ktorý má dnes už v živote zjavne trošku iné priority.
Že ho to ťahá k hudbe, vedel už ako päťročný. „Mama aj otec sa hudbe venovali, mali hudobný sluch, mama mala aj nejaké štúdiá, otec kapelu… Asi som to po nich zdedil,“ spomína si v rozhovore pre portál Gentleman Store hudobník. Dan si prvú kapelu založil už v sedemnástich, hneď po úvodnej skúške to však vzdal a zameral sa na iný sen – túžil totiž študovať aj biológiu a stať sa prírodovedcom, čo si napokon i čiastočne splnil.
Dlhé vlasy na znak protestu
Už ako mladík sa Dan zároveň, ako mnohí mladí muži, búril voči autoritám a svoj názor na skostnatených dospelých podliehajúcich režimu dával najavo dlhými vlasmi. „Odmietal som postoj, že s dlhými vlasmi človek sám seba degraduje a je spoločensky neprijateľný. S týmto som na gymnáziu veľmi bojoval. Dnes sa tomu môže každý gymnazista smiať, ale v čase, keď som chodil na školu ja, bolo mať dlhé vlasy alebo na tričku nápis Coca Cola skoro trestné,“ spomína si.
Keby na tom človek trval, znamenalo to minimálne podmienečné alebo aj reálne vylúčenie zo školy, čo bola stigma, ktorá sa s človekom ťahala už navždy. „Mojím vtedajším princípom preto bolo mať vlasy čo najdlhšie a bojovať o každý milimeter,“ priznal muž, ktorému sa zdalo, že ho autority s ich názormi nemôže za žiadnych okolností rešpektovať, tak veľmi ho urážali. „Na gympli som preto sám sebe sľúbil, že keď budem mať 26, postavím sa pred budovu s vlasmi po pás a budem tam len stáť a pozerať sa na všetkých. Budem výkričníkom. Nikdy som to však neuskutočnil, pretože v dvadsiatich šiestich som už videl, že je to trápne,“ smeje sa Bárta dnes.