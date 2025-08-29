Nos mal plný drog, ktoré mu robili z mozgu kocku. Z Dana Bartu je dnes zodpovedný manžel a otec troch detí - Dobré noviny
Nos mal plný drog, ktoré mu robili z mozgu kocku. Z Dana Bartu je dnes zodpovedný manžel a otec troch detí
Nos mal plný drog, ktoré mu robili z mozgu kocku. Z Dana Bartu je dnes zodpovedný manžel a otec troch detí

— Foto: Instagram @dan_barta_official

Na svojom pokojnom živote by už nič nemenil.

Vždy bol rebel a netají sa tým, že v minulosti rád experimentoval s drogami, dokonca až tak, že začal zabúdať texty a skončil na prahu závislosti. Spevák Dan Bárta už omamné látky zo svojho života definitívne vymazal a žije dnes usporiadaný život s novinárkou Alžbetou a dvomi malými deťmi. „Dávam aj žúry, ale už nie moc drasticky,“ hovorí pre Blesk umelec, ktorý má dnes už v živote zjavne trošku iné priority.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dan Bárta (@dan_barta_official)

Že ho to ťahá k hudbe, vedel už ako päťročný. „Mama aj otec sa hudbe venovali, mali hudobný sluch, mama mala aj nejaké štúdiá, otec kapelu… Asi som to po nich zdedil,“ spomína si v rozhovore pre portál Gentleman Store hudobník. Dan si prvú kapelu založil už v sedemnástich, hneď po úvodnej skúške to však vzdal a zameral sa na iný sen – túžil totiž študovať aj biológiu a stať sa prírodovedcom, čo si napokon i čiastočne splnil.

Hádanka.
Prečítajte si tiež: Mama si ho vymodlila, ale v puberte sa jej vysmial. Z mladého rebela napokon vyrastal milujúci otec

Dlhé vlasy na znak protestu

Už ako mladík sa Dan zároveň, ako mnohí mladí muži, búril voči autoritám a svoj názor na skostnatených dospelých podliehajúcich režimu dával najavo dlhými vlasmi. „Odmietal som postoj, že s dlhými vlasmi človek sám seba degraduje a je spoločensky neprijateľný. S týmto som na gymnáziu veľmi bojoval. Dnes sa tomu môže každý gymnazista smiať, ale v čase, keď som chodil na školu ja, bolo mať dlhé vlasy alebo na tričku nápis Coca Cola skoro trestné,“ spomína si.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dan Bárta (@dan_barta_official)

Keby na tom človek trval, znamenalo to minimálne podmienečné alebo aj reálne vylúčenie zo školy, čo bola stigma, ktorá sa s človekom ťahala už navždy. „Mojím vtedajším princípom preto bolo mať vlasy čo najdlhšie a bojovať o každý milimeter,“ priznal muž, ktorému sa zdalo, že ho autority s ich názormi nemôže za žiadnych okolností rešpektovať, tak veľmi ho urážali. „Na gympli som preto sám sebe sľúbil, že keď budem mať 26, postavím sa pred budovu s vlasmi po pás a budem tam len stáť a pozerať sa na všetkých. Budem výkričníkom. Nikdy som to však neuskutočnil, pretože v dvadsiatich šiestich som už videl, že je to trápne,“ smeje sa Bárta dnes. 

