Za sporákom stojí aj v noci, keď má pokoj. Letný zákusok vám dokáže, aká je Karin Haydu skvelá kuchárka
Herečka miluje okrem klasickej kuchyne aj všetky sladké jedlá.
Herečka Karin Haydu sa odmalička rada prizerala, ako jej rodičia a stará mama v kuchyni varia či pečú. Samej jej vtedy nedovolili stáť za sporákom, no premohla ju láska k sladkému. „A tak keď som mala 10 rokov, ušla som z družiny a podľa babkinho receptu som upiekla bábovku. Na prvýkrát sa mi vydarila a odvtedy som mohla vypekať a variť v našej kuchyni aj ja,“ spomínala pre portál Varecha.
Sladké jedlá má rada
Dodnes v kuchyni rada trávi čas a ak jej herecké povinnosti nedovolia venovať sa vareniu počas dňa, za sporákom stojí v noci. Vyváranie v neskorých hodinách má podľa nej čaro a aj svoje výhody. „Je pokoj a nikto mi nebehá po kuchyni,“ vysvetlila.
Sladké jedlá má doteraz veľmi rada a okrem klasickej kuchyne sa u nej doma často pripravujú aj koláče a dezerty. Jedným z nich je aj ľahký letný zákusok, o ktorý sa v minulosti podelila pre SME. Takto si ho pripravíte.