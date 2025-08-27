Bol len larvou, ktorá žrala a žrala. Juniora zachránila Antónia, ktorá uverila jeho úprimnému pohľadu - Dobré noviny
Dobré noviny
Bol len larvou, ktorá žrala a žrala. Juniora zachránila Antónia, ktorá uverila jeho úprimnému pohľadu
Ilustračný obrázok.

Bol len larvou, ktorá žrala a žrala. Juniora zachránila Antónia, ktorá uverila jeho úprimnému pohľadu

Milan Zimnýkoval s Marcelom Forgáčom a manželkou Antóniou.
Milan Zimnýkoval s Marcelom Forgáčom a manželkou Antóniou. — Foto: Facebook - Milan Zimnýkoval; Instagram - @original_antonia

Keď sa stretli, mal na sebe 3XL mikinu a dlhý účes à la taliansky futbalista.

„Na tých 130 kíl som mal slušné sebavedomie, to hovorí aj moja žena,“ hovorí Milan Zimnýkoval, ktorého všetci poznáme pod prezývkou Junior. Patrí medzi najžiadanejších moderátorov, srší úspechom a spokojnosťou, no otvorene vraví, že nie vždy to bolo tak. Boli časy, keď vážil 130 kilogramov, chcel byť krajší, chudší a najmä so skutočným sebavedomím. Práve v tých najhorších chvíľach spoznal svoju budúcu manželku Antóniu, ktorá ho vraj prekukla.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=254491397987049&set=a.254491364653719

Rozhovory na cintoríne

V posledný januárový deň roku 1978 sa Milan Zimnýkoval narodil do rodiny učiteľky a vojaka. „Bolo to zaujímavé zloženie, ale nestihlo sa celkom prejaviť, lebo otec zomrel, keď som mal štyri roky,“ spomínal pre Denník N Milan, ktorý prišiel o otca priskoro. Vojak, ktorý mal len 29 rokov, po problémoch so srdcom zomrel na náhly infarkt a Milanovi bolo vždy ľúto, že otec sa nedočkal transplantácie srdca.

Marcel Forgáč s partnerkou Christianou.
Prečítajte si tiež: Prežil rozprávku, po rozvode necítil žiadnu radosť. Marcel Forgáč našiel harmóniu po boku Christiany

Sem-tam na cintoríne dáme reč,“ hovorí už dnes, keď je s otcovým odchodom zmierený. Napriek absencii otca mal Milan krásne detstvo a mama so starými rodičmi a blízkou rodinou robili všetko, aby mu kompenzovali stratu. Vždy vraj cítil niečo ako súcit dospelých a to, že mu otec chýba, si uvedomil až pri dôležitých životných momentoch – keď skončil vysokú školu, keď sa oženil a keď sa mu narodila dcéra.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/milanzimnykoval/photos/a.256933407742848/256933644409491/?type=3&ref=embed_post

Nemal sa rád

„Jednoducho prišli chvíle, keď by som si s ním rád sadol na pivo, prípadne od neho dostal facku,“ vravel pre Denník N. Oporou mu v ťažkých chvíľach bola nielen rodina, ale aj spolužiaci a kamaráti z folklórneho súboru Zemplín. Tam podľa neho nikto neriešil, že bol polosirota a mal občas viac kilogramov – všetci ho vraj prijímali takého, aký bol. Po vysokej škole ale prišiel zlom, začal moderovať a začal mať pocit, že musí vyzerať inak. „Nemal som sa skrátka rád, chcel som vyzerať inak, byť iný, než som, nevedel som sa prijať,“ povedal otvorene pre Nový Čas pre ženy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miňo JunioR ZIMNÝKOVAL (@zimnykoval)

Z Michaloviec prišiel do Bratislavy na kasting do Fun Radia v kapsáčoch, s blonďavým melírom a s nízkym sebavedomím. Netušil, že ho čakajú časy, keď priberie na 130 kilogramov.

