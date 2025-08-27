Bol len larvou, ktorá žrala a žrala. Juniora zachránila Antónia, ktorá uverila jeho úprimnému pohľadu
Keď sa stretli, mal na sebe 3XL mikinu a dlhý účes à la taliansky futbalista.
„Na tých 130 kíl som mal slušné sebavedomie, to hovorí aj moja žena,“ hovorí Milan Zimnýkoval, ktorého všetci poznáme pod prezývkou Junior. Patrí medzi najžiadanejších moderátorov, srší úspechom a spokojnosťou, no otvorene vraví, že nie vždy to bolo tak. Boli časy, keď vážil 130 kilogramov, chcel byť krajší, chudší a najmä so skutočným sebavedomím. Práve v tých najhorších chvíľach spoznal svoju budúcu manželku Antóniu, ktorá ho vraj prekukla.
Rozhovory na cintoríne
V posledný januárový deň roku 1978 sa Milan Zimnýkoval narodil do rodiny učiteľky a vojaka. „Bolo to zaujímavé zloženie, ale nestihlo sa celkom prejaviť, lebo otec zomrel, keď som mal štyri roky,“ spomínal pre Denník N Milan, ktorý prišiel o otca priskoro. Vojak, ktorý mal len 29 rokov, po problémoch so srdcom zomrel na náhly infarkt a Milanovi bolo vždy ľúto, že otec sa nedočkal transplantácie srdca.
„Sem-tam na cintoríne dáme reč,“ hovorí už dnes, keď je s otcovým odchodom zmierený. Napriek absencii otca mal Milan krásne detstvo a mama so starými rodičmi a blízkou rodinou robili všetko, aby mu kompenzovali stratu. Vždy vraj cítil niečo ako súcit dospelých a to, že mu otec chýba, si uvedomil až pri dôležitých životných momentoch – keď skončil vysokú školu, keď sa oženil a keď sa mu narodila dcéra.
Nemal sa rád
„Jednoducho prišli chvíle, keď by som si s ním rád sadol na pivo, prípadne od neho dostal facku,“ vravel pre Denník N. Oporou mu v ťažkých chvíľach bola nielen rodina, ale aj spolužiaci a kamaráti z folklórneho súboru Zemplín. Tam podľa neho nikto neriešil, že bol polosirota a mal občas viac kilogramov – všetci ho vraj prijímali takého, aký bol. Po vysokej škole ale prišiel zlom, začal moderovať a začal mať pocit, že musí vyzerať inak. „Nemal som sa skrátka rád, chcel som vyzerať inak, byť iný, než som, nevedel som sa prijať,“ povedal otvorene pre Nový Čas pre ženy.
Z Michaloviec prišiel do Bratislavy na kasting do Fun Radia v kapsáčoch, s blonďavým melírom a s nízkym sebavedomím. Netušil, že ho čakajú časy, keď priberie na 130 kilogramov.