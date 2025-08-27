Jedlo je studené, ale tanier horúci? Mikrovlnku používate zle, vďaka tejto rade budete omnoho efektívnejší - Dobré noviny
Dobré noviny
Jedlo je studené, ale tanier horúci? Mikrovlnku používate zle, vďaka tejto rade budete omnoho efektívnejší
Ilustračný obrázok.

Jedlo je studené, ale tanier horúci? Mikrovlnku používate zle, vďaka tejto rade budete omnoho efektívnejší

Odborník z Which? / Ilustračné foto. — Foto: TikTok/whichuk, Freepik/freepik

Zbystriť treba aj pri rozmrazovaní potravín.

Šetrí čas, jedlo zohrieva rýchlejšie, no často ju používame zle. Mikrovlnná rúra je dnes súčasťou takmer každej domácnosti a mnohí jej potenciál aj napriek tomu úplne nevyužívajú. Často sa zameriavajú len na jediné tlačidlo, ktorým sa spúšťa ohrievanie, tie ostatné sú však rovnako dôležité.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/fabrikasimf

Znížte jej výkon

„Ľudia sa tvária, že je na mikrovlnke len jedno tlačidlo a tie ostatné sú tam pre zábavu. A preto potom majú pred sebou jedlo, ktoré je žeravé na povrchu a ľadové vnútri,“ vysvetľuje na sociálnej sieti portál Which?, ktorý svoju tvorbu zameriava na tipy a triky uľahčujúce fungovanie v domácnosti.

Prečítajte si tiež: Stratia chuť a môžu vám dokonca vybuchnúť v ústach. Tieto jedlá sa neoplatí prihrievať v mikrovlnke

Ak teda mikrovlnnú rúru často používate na ohrievanie predvarených jedál či polotovarov, najlepším riešením je znížiť jej úroveň výkonu na 50 percent. Zvyčajne je to približne 400 až 500 wattov, čo znamená, že si obed síce budete musieť ohrievať dlhšie, no bude teplý aj vnútri a zohreje sa rovnomerne.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Pozor na rozmrazovanie

V inom prípade sa zohreje len okraj jedla, čo sa síce pri niektorých pokrmoch dá vyriešiť premiešaním, no ak z mikrovlnnej rúry vyberiete napríklad lasagne, miešanie neprichádza do úvahy. „Zohrievanie pri polovičnom výkone dáva teplu šancu, aby sa šírilo jedlom bez toho, že by vysušovalo jeho okraje,“ dodáva odborník z portálu a pripomína, že je to rovnako dôležité aj pri rozmrazovaní.

