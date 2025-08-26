Jej mama musela mať dve práce, aby dokázali vyžiť. Toto dievčatko sa od nej naučilo to najdôležitejšie
Mamu nezlomila ani zákerná choroba a tým sa pre ňu stala tou najväčšou hrdinkou.
Mala len štyri roky, keď jej otec zomrel. Dievčatku na fotografii doteraz veľmi chýba a hovorí, že nebolo fér, že odišiel taký mladý a nikdy nedostal od života šancu byť ozajstným otcom. Po jeho smrti sa mama o rodinu musela postarať sama. Potrebovala splatiť pôžičku, našla si dve práce, v jednej pracovala v noci a v druhej cez deň, no keď mala 35 rokov, prišla ďalšia rana. Do života jej vstúpilo onkologické ochorenie, ale dievčatko ju ani napriek tomu nikdy nevidelo vzdávať sa. Stala sa tak pre ňu tou najväčšou hrdinkou.