Fú, tá Zuza je veru pekná! Martin Malachovský sa do Mauréry zahľadel počas pamätného fotenia
Dnes herečku vníma ako sestru.
„Keď prišla Zuzana, to bolo niečo, pre čo som dokázal plakať,“ povedal Ján Ďurovčík o Zuzane Mauréry. Legendárnu herečku pred niekoľkými mesiacmi uviedli v STVR do siene slávy a pochvalou na ňu nešetrili nielen najbližší priatelia, ale aj kolegovia, medzi ktorými je aj operný spevák Martin Malachovský. Pred kamerami priznali, že sa poznajú od detstva a istý čas boli do seba aj zaľúbení.
Dával jej odpisovať
Zuzana Mauréry sa narodila do muzikálnej rodiny – jej otec Pavol bol dlhoročným sólistom opery Slovenského národného divadla a jej mama Darina sopranistkou spevoherného súboru niekdajšej Novej scény. Ich „žubrienka“ alebo „púpavka“, ako zvykli Zuzanu prezývať, sa na nich podala. Do podobnej rodiny sa narodil aj Martin Malachovský – jeho otec Ondrej bol uznávaným operným spevákom a mamina bola šepkárkou v Opere SND.
Práve vďaka rodičom mali Zuzana a Martin už od detstve medzi sebou puto. „Prvýkrát sme sa určite stretli v divadle – naši otcovia tam pracovali. Chodili sme spolu aj do základnej školy, aj na VŠMU,“ prezradil kedysi pre SME Martin Malachovský. V škole vraj Zuzana sedela v prvej lavici pred katedrou, kde je najväčšia tma a Martin sedel hneď za ňou. Bol jediný, kto jej dával opisovať.
Detská láska
„Zuzka je moja úžasná kamarátka. Mal som šťastie, že som s jej ocinom veľakrát spieval v opere. Bol to úžasný človek a veľký spevák. Zuzkina mamina zas bola také slniečko. Párkrát som u nich doma bol. Zuzkini rodičia boli typické divadelné manželstvo. Bolo tam veselo, robili si zo seba žarty. Občas som mal pocit, že k nim patrím. Ja som Zuzku vnímal odjakživa ako sestru,“ povedal po rokoch v relácii Sieň slávy Martin Malachovský. Zuzana Mauréry v úprimnom rozhovore priznala, že ho nevnímala ako brata, ale boj jej veľkou detskou láskou.