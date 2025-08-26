Fú, tá Zuza je veru pekná! Martin Malachovský sa do Mauréry zahľadel počas pamätného fotenia - Dobré noviny
Fú, tá Zuza je veru pekná! Martin Malachovský sa do Mauréry zahľadel počas pamätného fotenia
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Zlyhali jej pľúca a jej partner sa modlil, aby sa vrátila. Halina Pawlovská po ťažkých mesiacoch opäť žiari

Fú, tá Zuza je veru pekná! Martin Malachovský sa do Mauréry zahľadel počas pamätného fotenia

Zuzana Mauréry a Martin Malachovský
Zuzana Mauréry a Martin Malachovský — Foto: Reprofoto STVR - Sieň slávy, Instagram/zuzamaurery

Dnes herečku vníma ako sestru.

„Keď prišla Zuzana, to bolo niečo, pre čo som dokázal plakať,“ povedal Ján Ďurovčík o Zuzane Mauréry. Legendárnu herečku pred niekoľkými mesiacmi uviedli v STVR do siene slávy a pochvalou na ňu nešetrili nielen najbližší priatelia, ale aj kolegovia, medzi ktorými je aj operný spevák Martin Malachovský. Pred kamerami priznali, že sa poznajú od detstva a istý čas boli do seba aj zaľúbení.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Maurery (@zuzamaurery)

Dával jej odpisovať

Zuzana Mauréry sa narodila do muzikálnej rodiny – jej otec Pavol bol dlhoročným sólistom opery Slovenského národného divadla a jej mama Darina sopranistkou spevoherného súboru niekdajšej Novej scény. Ich „žubrienka“ alebo „púpavka“, ako zvykli Zuzanu prezývať, sa na nich podala. Do podobnej rodiny sa narodil aj Martin Malachovský – jeho otec Ondrej bol uznávaným operným spevákom a mamina bola šepkárkou v Opere SND.

Zuzana Mauréry.
Prečítajte si tiež: Tučibomba, makarón, vysmievali sa jej deti. Zuzana Mauréry mindráky premenila na životnú silu

Práve vďaka rodičom mali Zuzana a Martin už od detstve medzi sebou puto. „Prvýkrát sme sa určite stretli v divadle – naši otcovia tam pracovali. Chodili sme spolu aj do základnej školy, aj na VŠMU,“ prezradil kedysi pre SME Martin Malachovský. V škole vraj Zuzana sedela v prvej lavici pred katedrou, kde je najväčšia tma a Martin sedel hneď za ňou. Bol jediný, kto jej dával opisovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Maurery (@zuzamaurery)

Detská láska

Zuzka je moja úžasná kamarátka. Mal som šťastie, že som s jej ocinom veľakrát spieval v opere. Bol to úžasný človek a veľký spevák. Zuzkina mamina zas bola také slniečko. Párkrát som u nich doma bol. Zuzkini rodičia boli typické divadelné manželstvo. Bolo tam veselo, robili si zo seba žarty. Občas som mal pocit, že k nim patrím. Ja som Zuzku vnímal odjakživa ako sestru,“ povedal po rokoch v relácii Sieň slávy Martin Malachovský. Zuzana Mauréry v úprimnom rozhovore priznala, že ho nevnímala ako brata, ale boj jej veľkou detskou láskou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

