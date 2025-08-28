Napijete sa z fľaše, ktorá ležala hodiny v rozpálenom aute? Odborníci prezradili, či je to vôbec bezpečné - Dobré noviny
Napijete sa z fľaše, ktorá ležala hodiny v rozpálenom aute? Odborníci prezradili, či je to vôbec bezpečné
Napijete sa z fľaše, ktorá ležala hodiny v rozpálenom aute? Odborníci prezradili, či je to vôbec bezpečné

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/pvproductions, freepik

Existuje viacero spôsobov, ako sa dá aspoň čiastočne vyhnúť mikroplastom v pitnej vode.

Je pravda, že by sme nemali piť vodu z plastových fliaš, ktoré stáli niekoľko hodín v rozpálenom aute? Táto otázka netrápi zábudlivých vodičov len počas leta. Väčšina z nich si myslí, že pár dúškov zo zabudnutej fľaše predsa nikomu nemôže uškodiť. Experti však vysvetľujú, či je to naozaj bezpečné.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Výsledky výskumu hovoria jasne

Mikroplasty sa nachádzajú prakticky všade - v oblečení, potravinách, kozmetike a samozrejme aj v plastových fľašiach. Je známe, že najmä jednorazové plastové fľaše na vodu môžu za určitých okolností uvoľňovať mikroskopické častice. Plast sa totiž na prvý pohľad javí ako jednotný materiál, no v skutočnosti pripomína skôr prepletenú sieť.

„Molekuly vo vnútri tejto siete v priebehu času pomaly unikajú von spolu s niektorými chemikáliami,“ vysvetlil pre The Washington Post profesor chémie Bill Carroll. Teplo a ultrafialové svetlo pritom tento proces dokážu urýchliť, čo dokazuje aj výskum spred dvoch rokov, v rámci ktorého boli obyčajné plastové výrobky vystavené rôznym podmienkam. 

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/frimufilms

Časť z nich umiestnili do inkubátora, v ktorom bolo 37 stupňov Celzia a ostatné boli uchované v tmavej chladničke, kde teplota nepresiahla štyri stupne. Plasty z druhej skupiny nakoniec uvoľnili minimum alebo dokonca žiadne častice za pozorované obdobie.

Riskujeme tým vlastné zdravie?

„Zdravotné problémy po jednorazovom incidente sú dosť nepravdepodobné, ale pri opakovanom vystavovaní sa takýmto tekutinám by som bola opatrná. Okrem spomínaného sa totiž vo zvyškoch ponechaných v teple môžu začať tvoriť patogény,“ upozornila odborná asistentka neurovied na Univerzite v Rhode Island Jaime Ross.

