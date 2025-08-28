Ak toto zvládate bez bolesti, podľa fyzioterapeutov starnete zdravo. Cviky ukážu pravdu už po tridsiatke - Dobré noviny
Ak toto zvládate bez bolesti, podľa fyzioterapeutov starnete zdravo. Cviky ukážu pravdu už po tridsiatke
Ak toto zvládate bez bolesti, podľa fyzioterapeutov starnete zdravo. Cviky ukážu pravdu už po tridsiatke

Foto: Freepik, @freepik

Fyzioterapeuti prezradili test zdravého starnutia.

Starnutie sa týka každého z nás. Niektorí ľudia vo vyššom veku zvládajú turistiku, šport či starostlivosť o vnúčatá s ľahkosťou, zatiaľ čo iní majú problém urobiť pár krokov bez bolesti. Fyzioterapeuti tvrdia, že kvalita starnutia nie je náhodná a v mnohom rozhodujeme sami – a to ešte v mladšom veku. Ako informuje CNBC, ak dokážete urobiť týchto sedem cvikov v tridsiatke a štyridsiatke, vaše telo starne lepšie ako väčšina ostatných.

Prečo sa oplatí vedieť viac?

Možno si hovoríte, že starnutie je prirodzené a nedá sa mu vyhnúť. Odborníci však zdôrazňujú, že kvalita starnutia nie je otázkou šťastia, ale pravidelnej starostlivosti o svoje telo. Čím skôr začnete pracovať na sile, rovnováhe a mobilite, tým viac si uľahčíte život o 20 či 30 rokov.

Foto: Freepik, @freepik

Fyzioterapeuti odporúčajú zaradiť do tréningu týchto sedem pohybov:

  • Kliky
  • Zhyby
  • Drep na jednej nohe
  • Mŕtvy ťah na jednej nohe
  • Výskok z drepu
  • Poskok s udržaním rovnováhy
  • Izometrický výpad

Ak ich dokážete vykonať kontrolovane a bez bolesti, vaše telo je na dobrej ceste k aktívnej starobe.

Ak však niektoré z cvikov momentálne nezvládate, netreba zúfať. Dôležité je začať tam, kde ste teraz, a postupne pridávať náročnosť. Kliky môžete trénovať najprv na kolenách, pri drepoch na jednej nohe si pomôžte stenou a pri zhyboch skúste aspoň mŕtvy vis na hrazde.

Čo vám jednotlivé cviky prezradia

