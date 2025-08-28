Ak toto zvládate bez bolesti, podľa fyzioterapeutov starnete zdravo. Cviky ukážu pravdu už po tridsiatke
Fyzioterapeuti prezradili test zdravého starnutia.
Starnutie sa týka každého z nás. Niektorí ľudia vo vyššom veku zvládajú turistiku, šport či starostlivosť o vnúčatá s ľahkosťou, zatiaľ čo iní majú problém urobiť pár krokov bez bolesti. Fyzioterapeuti tvrdia, že kvalita starnutia nie je náhodná a v mnohom rozhodujeme sami – a to ešte v mladšom veku. Ako informuje CNBC, ak dokážete urobiť týchto sedem cvikov v tridsiatke a štyridsiatke, vaše telo starne lepšie ako väčšina ostatných.
Prečo sa oplatí vedieť viac?
Možno si hovoríte, že starnutie je prirodzené a nedá sa mu vyhnúť. Odborníci však zdôrazňujú, že kvalita starnutia nie je otázkou šťastia, ale pravidelnej starostlivosti o svoje telo. Čím skôr začnete pracovať na sile, rovnováhe a mobilite, tým viac si uľahčíte život o 20 či 30 rokov.
Fyzioterapeuti odporúčajú zaradiť do tréningu týchto sedem pohybov:
- Kliky
- Zhyby
- Drep na jednej nohe
- Mŕtvy ťah na jednej nohe
- Výskok z drepu
- Poskok s udržaním rovnováhy
- Izometrický výpad
Ak ich dokážete vykonať kontrolovane a bez bolesti, vaše telo je na dobrej ceste k aktívnej starobe.
Ak však niektoré z cvikov momentálne nezvládate, netreba zúfať. Dôležité je začať tam, kde ste teraz, a postupne pridávať náročnosť. Kliky môžete trénovať najprv na kolenách, pri drepoch na jednej nohe si pomôžte stenou a pri zhyboch skúste aspoň mŕtvy vis na hrazde.