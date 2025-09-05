Aj po rokoch sa s ňou rozpráva každý deň. Slávni ľudia, ktorí prišli o blízkych, ale dnes sa znova usmievajú - Dobré noviny
Aj po rokoch sa s ňou rozpráva každý deň. Slávni ľudia, ktorí prišli o blízkych, ale dnes sa znova usmievajú
Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Ilustračný obrázok.

Zdena Studenková.

Viktor Beránek.

Kronerovci.

Aj po rokoch sa s ňou rozpráva každý deň. Slávni ľudia, ktorí prišli o blízkych, ale dnes sa znova usmievajú

Meadow Walker so svojím otcom Paulom / Miro Jaroš s mamou Štefániou.
Meadow Walker so svojím otcom Paulom / Miro Jaroš s mamou Štefániou. — Foto: Instagram @ meadowwalker, jarosmiro

Smrť človeka je vždy tragédiou, no keď ide o blízku osobu, je to ešte väčšie nešťastie.

Hoci smrť patrí do kolobehu života, strata milovanej osoby väčšinou znamená veľkú bolesť na duši aj na tele. Návrat do normálneho života a ku každodenným povinnostiam je potom často nesmierne náročný. Svoje by o tom vedeli hovoriť tieto známe osobnosti, ktoré sa museli vysporiadať s úmrtím najbližších osôb, ale napriek tomu sa opäť dokázali postaviť na nohy a dokonca aj usmievať.

Pamela Anderson a Liam Neeson (vľavo) a Petr Janda s Alicou (vpravo).
4. Liam Neeson

Známy herec tragicky prišiel o svoju milovanú ženu Natashu Richardson príliš skoro. Obľúbený pár sa stretol v roku 1993, keď obaja hrali na Broadwayi. Zosobášili sa o rok neskôr a v šťastnom manželstve spoločne vychovávali dve deti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natasha richardson (@natasha_richardson45)

V roku 2009 sa však ich príbeh nečakane skončil po tom, ako herečka vo veku 45 rokov zomrela na následky ťažkého poranenia mozgu v dôsledku lyžiarskej nehody. V júli 2020 Lian Neeson pre Inquirer otvorene porozprával o tom, ako je Natasha stále prítomná v jeho živote. „Každý deň sa s ňou rozprávam pri jej hrobe, ktorý je asi míľu a pol odtiaľto," priznal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pamela Anderson (@pamelaanderson)

„Chodím tam dosť často, takže sa s ňou rozprávam, akoby tu bola. Niežeby mi odpovedala,“ dodal slávny herec, ktorý však, zdá sa, našiel nový zmysel života. V poslednom období ho totiž spájajú s kolegyňou Pamelou Anderson, s ktorou sa stretli pri natáčaní filmu Bláznivá strela. Je očividné, že medzi nimi preskočili vzájomné sympatie.

3. Meadow Walker

Americká modelka a jediné dieťa Paula Walkera, ktorý je divákom dobre známy aj z filmovej série Rýchlo a zbesilo, o svojho otca tiež prišla za tragických udalostí – zahynul pri automobilovej nehode. Meadow prostredníctvom Nadácie Paula Walkera dodnes uctieva odkaz svojho zosnulého otca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Meadow Walker (@meadowwalker)

„Keď som spomínala na svojho otca, pristihla som sa, ako premýšľam aj o jeho vášňach,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti a dodala: „Chcela som založiť túto nadáciu, pretože sa chcem o tú časť jeho osobnosti podeliť so svetom. Chcem sa o tú časť jeho osobnosti podeliť s ostatnými.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

