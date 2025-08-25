Mamu ani otca nikdy nevidela opitých. Alžbeta Ferencová testovala, či je život s alkoholom v krvi lepší
Vo svojom živote mala len jednu skúsenosť s alkoholikom.
Je život ozaj lepší, ak si človek udržiava hladinu alkoholu v krvi na úrovni 0,5 promile? Túto teóriu testujú v novej komédii Pod parou Hana Vagnerová, Judit Pecháček, Zuzana Bydžovská a Alžbeta Ferencová. Zápletka filmu vychádza z teórie nórskeho psychiatra Finna Skårderuda, že ľudia sa rodia s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a že naše telo lepšie funguje s pol promile – podľa Alžbety Ferencovej je to teória, ktorú celé Slovensko overuje už dlhé roky. Obľúbená herečka priznala, že jej vzťah k alkoholu je úplne iný.
Opitosť vidieť v očiach
Alžbeta Ferencová vraví, že je v herectve ešte pomerne nová a hoci mal seriál Iveta obrovský úspech, bála sa, že to bola len náhoda. Keď si ju režisér Rudolf Bierman vybral do remaku dánskeho filmu Chľasť, ani chvíľku neváhala. „Veľmi som chcela, aby to bolo dobré,“ priznala pre Nový Čas Betka, ktorá stála pred neľahkou úlohou – stvárniť pripitú ženu.
„Keď som sa dozvedela, že budem hrať túto úlohu, začala som si v spoločnosti, kde sa popíja, trošku viac všímať ľudí, hlavne ženy. Pri hraní sa to nesmie preháňať, nesmie to byť afektované, pretože to pol promile ešte ani nie je opitosť, len to musí byť trošku vidieť v očiach,“ vysvetľovala pre SME herečka, ktorá si pri hraní pripitej ženy navodzovala pocit, že je veľmi uvoľnená, rozjarená, no nebolo to jednoduché. Obzvlášť preto, že ona sama alkoholu veľmi neholduje.
Zakázané
„Som veľmi striedmy popíjač alkoholu. A je celkom vtipné, že sme sa na nakrúcaní zišli celá štvorka, ktorá alkoholu skoro vôbec neholduje. Ja si dám drink maximálne tak trikrát za mesiac, na každej párty patrím k nudným ľuďom,“ vysvetlila Alžbeta, ktorá prekvapila tým, že vzor mala v rodičoch, ktorí fungujú trochu inak ako väčšinová spoločnosť na Slovensku.