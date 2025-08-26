Vážila len 1 400 gramov a bojovala o každý nádych. Pomôžme Sárke po operácii srdiečka zosilnieť a rásť - Dobré noviny
Vážila len 1 400 gramov a bojovala o každý nádych. Pomôžme Sárke po operácii srdiečka zosilnieť a rásť
Vážila len 1 400 gramov a bojovala o každý nádych. Pomôžme Sárke po operácii srdiečka zosilnieť a rásť

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Život pripravil Sárke ťažký začiatok, no s našou pomocou môže napredovať.

Život nie vždy začína ľahko. Malá Sárka sa narodila predčasne v 33. týždni tehotenstva. Merala len 42 cm a vážila drobných 1 400 gramov. Od prvej chvíle musela bojovať o každý nádych, o každý deň navyše. Jej krehké telíčko bolo také slabé, že prvé dva mesiace strávila v inkubátore, kde bola kŕmená sondou.

Lekári rodičom oznámili, že ich dcérka má Downov syndróm a závažnú vrodenú chybu srdca – defekt predsieňovo-komorovej priehradky a zúženie pľúcnej chlopne. Pre rodičov to bol šok, no napriek obrovskému strachu vedeli, že svoju dcérku budú milovať a stáť pri nej za každých okolností.

Ťažká operácia a dlhé týždne v nemocnici

Srdiečko malej Sárky potrebovalo zásah, bez ktorého by nemohla napredovať. Operácia v Bratislave bola nevyhnutná a veľmi náročná. Hoci zákrok dopadol úspešne, nasledovali komplikácie a Sárka musela zostať hospitalizovaná dlhých šesť týždňov. Každý deň bol pre rodičov skúškou trpezlivosti a viery.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Po týždňoch strávených v nemocničnej postieľke sa konečne mohla vrátiť domov. Jej stav je momentálne stabilizovaný, no vyžaduje si neustálu starostlivosť a pozornosť – rodičia ju opatrujú 24 hodín denne.

Rodina plná lásky, no s ťažkým bremenom

