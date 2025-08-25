Bacha, má iba šestnásť, varovali kolegyne. Pohotová dievčina svojimi slovami vedela zaraziť aj dospelých
Na prechádzke s mamou k nim raz pristúpil jeden okoloidúci a spýtal sa, či pri sebe náhodou nemajú trávu.
Keď sa rodičom narodila jej staršia sestra, museli sa uskromniť, preto z jedálnička vypadlo mäso. Jej mama od známych v dedine kupovala pšenicu pre sliepky, vyrábala z nej celozrnnú múku a kamarátky sa jej smiali, že celá rodina bude o chvíľu čvirikať.
Dievčine z fotografie však zdravá strava nikdy neprekážala. Ani ako malá do úst nevložila nič, čo v sebe nemalo vitamíny, pričom lízanky, ktoré v škole dostala, doma hádzala do koša. Keď mala 16 rokov, vyhrala konkurz do známej relácie, kde pôsobila tri roky najprv ako pomocná sila a neskôr aj pred kamerou. Keď vtedy od nej niečo potrebovali, vždy zavolali domov. Jej mama potom nasadla do električky, utekala za ňou do školy a dievčina cez prestávku volala naspäť do televízie z telefónnej búdky, aby dohodli, čo bolo treba.