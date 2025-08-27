Videla mamu trpieť a chcela pomôcť. Deväťročná Maruška urobila niečo, čo by nezvládli ani mnohí dospelí - Dobré noviny
Dobré noviny
Videla mamu trpieť a chcela pomôcť. Deväťročná Maruška urobila niečo, čo by nezvládli ani mnohí dospelí
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Videla mamu trpieť a chcela pomôcť. Deväťročná Maruška urobila niečo, čo by nezvládli ani mnohí dospelí

— Foto: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Freepik/freepik

Malé dievčatko, veľké srdce.

Osud býva krutý aj k tým najmladším. Deväťročná Maruška zo Svitavska videla svoju mamu Moniku, ako odvážne bojuje so zákerným Hodgkinovým lymfómom. Zatiaľ čo jej mamička podstupovala vyčerpávajúcu liečbu, dievčatko sa rozhodlo urobiť niečo, čo by nezvládli ani mnohí dospelí.

Trápenie prežívala s mamičkou

Monika Sládková, mama ročného Filípka a 9-ročnej školáčky Marušky, si vypočula neľútostnú diagnózu krátko po pôrode druhého dieťaťa. „Bolo to akurát pred Vianocami a ja som ich nechcela ostatným v rodine pokaziť. O chorobe som im tak hneď nepovedala, ale dlho sa to tajiť nedalo. S pravdou von som išla pred Silvestrom,“
spomínala Monika pre Blesk.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1335926748536104&set=a.519542483507872&locale=sk_SK

Náročné mesiace chemoterapie priniesli bolesti, nevoľnosti a slabosť. „Po prvej infúzii som vracala 11 hodín, ku koncu aj krv,“ opisovala mama, ktorá si napriek vlastnému utrpeniu najviac lámala hlavu s tým, že jej trápenie prežívala aj dcérka.

Dieťa, ktoré môže učiť dospelých

Tá v noci od strachu často plakala, no snažila sa, aby mama o ničom nevedela. Napokon sa však rozhodla spraviť niečo, čo všetkých mimoriadne prekvapilo.

