Videla mamu trpieť a chcela pomôcť. Deväťročná Maruška urobila niečo, čo by nezvládli ani mnohí dospelí
Malé dievčatko, veľké srdce.
Osud býva krutý aj k tým najmladším. Deväťročná Maruška zo Svitavska videla svoju mamu Moniku, ako odvážne bojuje so zákerným Hodgkinovým lymfómom. Zatiaľ čo jej mamička podstupovala vyčerpávajúcu liečbu, dievčatko sa rozhodlo urobiť niečo, čo by nezvládli ani mnohí dospelí.
Trápenie prežívala s mamičkou
Monika Sládková, mama ročného Filípka a 9-ročnej školáčky Marušky, si vypočula neľútostnú diagnózu krátko po pôrode druhého dieťaťa. „Bolo to akurát pred Vianocami a ja som ich nechcela ostatným v rodine pokaziť. O chorobe som im tak hneď nepovedala, ale dlho sa to tajiť nedalo. S pravdou von som išla pred Silvestrom,“
spomínala Monika pre Blesk.
Náročné mesiace chemoterapie priniesli bolesti, nevoľnosti a slabosť. „Po prvej infúzii som vracala 11 hodín, ku koncu aj krv,“ opisovala mama, ktorá si napriek vlastnému utrpeniu najviac lámala hlavu s tým, že jej trápenie prežívala aj dcérka.
Dieťa, ktoré môže učiť dospelých
Tá v noci od strachu často plakala, no snažila sa, aby mama o ničom nevedela. Napokon sa však rozhodla spraviť niečo, čo všetkých mimoriadne prekvapilo.