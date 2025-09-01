Lístok s jej číslom mal odložený 21 rokov. David Beckham a Victoria vedia, že láska na prvý pohľad existuje
Slávny pár sa stretol na futbalovom zápase v roku 1997 a o dva roky neskôr sa vzali.
David a Victoria Beckhamovci majú rozprávkový ľúbostný príbeh - a podľa futbalovej hviezdy sa začal ešte predtým, ako sa ich cesty skrížili. V roku 2008 totiž v šou Ellen DeGeneres prezradil, že vedel, že sa chce oženiť práve s Victoriou po tom, ako v televízii uvidel Spice Girls.
A pri príležitosti výročia ich svadby v šou Jimmyho Fallona zase priznal, že lístok s Victoriiným telefónnym číslom si uchovával dlhých 21 rokov. A hoci dvojica svorne tvrdí, že ich dlhoročný zväzok je výsledkom tvrdej práce a odhodlania, u Victorii je to viac než jasné: „Láska na prvý pohľad existuje,“ hovorí módna návrhárka.
Premárnená šanca
Napriek tomu, že David aj Victoria vyrastali v Londýne len necelých 15 minút od seba, v skutočnosti sa stretli až o roky neskôr, keď už bola Victoria alias Posh Spice členkou dievčenskej skupiny Spice Girls a David hral za Manchester United.
„Prišla na futbalový zápas a ja som ju pozdravil z druhej strany miestnosti a to bolo všetko,“ spomínal športovec. „Myslel som si, že som premeškal svoju šancu, ale potom o týždeň neskôr sa objavila na inom futbalovom zápase,“ dodal ďalej David Beckham.