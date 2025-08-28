Serena, prečo si posadnutá štíhlosťou? Ľudia kritizujú tenistku, ktorá schudla vďaka kontroverznému lieku - Dobré noviny
Serena, prečo si posadnutá štíhlosťou? Ľudia kritizujú tenistku, ktorá schudla vďaka kontroverznému lieku
Serena, prečo si posadnutá štíhlosťou? Ľudia kritizujú tenistku, ktorá schudla vďaka kontroverznému lieku

Alex Lightová, aktivistka za pozitívny vzťah k vlastnému telu / Serena Williamsová
Alex Lightová, aktivistka za pozitívny vzťah k vlastnému telu / Serena Williamsová — Foto: Instagram - @alexlight_ldn; @ro.co

Do firmy, ktorá stojí za liekom na chudnutie, investuje aj Serenin manžel.

„Je to liek, ktoré moje telo po deťoch potrebovalo,“ hovorí Serena Williamsová v reklame firmy Ro, v ktorej priznala, že 14 kilogramov dokázala schudnúť najmä vďaka lieku na chudnutie GLP-1. Legendárna tenistka sa tak stala jednou z najznámejších tvárí, ktoré verejne propagujú liek podobný Ozempicu. Niektorí fanúšikovia 23-násobnej víťazke Grand Slamu tlieskajú, iní otvorene píšu, že ich sklamala.

Musíš schudnúť

„Počúvala som negatívne komentáre, ale aj obrovské množstvo pozitívnych komentárov o mojom tele celý svoj život,“ vysvetlila v rozhovore pre Vogue teniska, ktorá svoju kariéru ukončila pred tromi rokmi. Po narodení dvoch dcér sa podľa jej slov dostala do situácie, keď aj napriek tvrdému tréningu nedokázala schudnúť. „V mojom dokumente na HBO je scéna, kde mi tréner hovorí: ‚Musíš schudnúť,‘“ spomínala športovkyňa, ktorá si po narodení druhej dcérky dala cieľ, že sa „vojde“ do džínsovej sukne, ktorú si kúpila počas tehotenstva.

Manželia Hofierkovci.
Prečítajte si tiež: Hofierkovci schudli v premenách 167 kíl a dojali Slovensko. Stanka a Rudo ukazujú, či je zmena udržateľná

„Keď som bola tehotná, kúpila som si túto parádnu sukňu od Valentina a hovorila som si: ‚Budem ju nosiť, až nebudem mať bruško,‘“ povedala vo videu na sociálnych sieťach. Vytúžený výsledok sa však nedostavil, nech vraj robila čokoľvek. „Môj celý život je byť v posilňovni, cvičiť, behať, trénovať, tancovať. Vždy som sa dostala na určitú váhu, ale nikdy som nevedela ísť pod ňu. Vtedy som si povedala, že je čas skúsiť niečo iné,“ priznala Serena, ktorá siahla po lieku na chudnutie GLP-1 a práve nemu údajne vďačí za zníženie hmotnosti o 14 kilogramov. „Cítim sa ľahšia v hlave, sexi a sebavedomejšia,“ opakuje v rozhovoroch Williamsová, ktorá nechce okolo liekov na chudnutie vytvárať stigmu, ale naopak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Serena Williams (@serenawilliams)

Pozitívne odozvy verzus kritika

„Mám pocit, že veľa ľudí má okolo GLP-1 stigmu a hovoria veci ako: ‚To robia len leniví ľudia,‘ alebo ‚Ak dosť tvrdo makáš, nepotrebuješ to.‘ Ja však viem zo svojej skúsenosti, že to jednoducho nie je pravda. Niekedy potrebujete pomoc. Tvoj príbeh je tvoj príbeh a je v poriadku urobiť to rozhodnutie, ak chceš. Ja som to spravila a som naozaj spokojná,“ dodala tenistka, ktorá upozornila, že liek nemá byť skratkou, ale pomocou. „Makala som, naozaj som drela. Myslím, že veľa žien ten pocit pozná: chodíte cvičiť, jete zdravo, ale jednoducho sa nedostanete tam, kam chcete,“ odkázala ženám a mnohé z nich ju v komentároch chvália za to, že normalizuje diskusiu o medicínskej podpore, keď bežné prístupy zlyhávajú.

Mnohí fanúšikovia ale Serene v komentároch odkazujú, že ich sklamala a že touto reklamou vytvorila na ženy ešte väčší nátlak.

