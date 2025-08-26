Keď spoznal tajomnú Katku, veci nabrali spád. Roman Poláčik zažil momenty, ktoré ho zmenili vo všetkom - Dobré noviny
Keď spoznal tajomnú Katku, veci nabrali spád. Roman Poláčik zažil momenty, ktoré ho zmenili vo všetkom
Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Zlyhali jej pľúca a jej partner sa modlil, aby sa vrátila. Halina Pawlovská po ťažkých mesiacoch opäť žiari

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Keď spoznal tajomnú Katku, veci nabrali spád. Roman Poláčik zažil momenty, ktoré ho zmenili vo všetkom

Môj čas prišiel v deň, keď som si ich vyzdvihol z pôrodnice, priznáva herec, ktorého rola manžela a otca od základov zmenila.

Na detstvo spomína s úsmevom a historkami, ktoré dnes bavia celú rodinu. Ako malého ho najbližší videli v kňazskom rúchu, no osud ho zavial úplne iným smerom. Herec Roman Poláčik, ktorý sa do povedomia divákov dostal hlavne seriálmi Oteckovia, Najhorší týždeň môjho života či Ranč, našiel šťastie nielen v profesijnom živote, ale aj v súkromí, kde mu je najväčšou oporou manželka Katka a synček Filipko. Pochopil pri ňom dôležitú vec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rádio Melody (@radiomelody_sk)

Hovorili, že bude kňazom

Na detstvo si spomínam vždy rád a relatívne často. Vyrastal som v dome na dedine, takže prísť zo školy, hodiť aktovku do kúta a vziať bicykel či ísť hrať futbal, bola každodenná záležitosť,“ opísal pre TV JOJ Roman Poláčik a dodal, že najradšej má, keď sa táto téma načrtne na rodinných stretnutiach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Roman Poláčik (@romanpolacikroman)

S odstupom času totiž môže prezrádzať čo-to o huncútstvach, ktoré povyvádzal. „Napríklad, že ten oheň pod rodičovskou posteľou nebola náhoda, že tie lyže sa nezlomili samé, že to kladivo sa nestratilo, ale bolo ‚pod cenu‘ predané a podobne,“ smeje sa umelec.

Budeš kňazom, hovorili mu

Jeho blízki naňho zas s úsmevom spomínajú ako na chlapca, ktorému okolie predpovedalo, že raz bude kňazom, keďže odmala miništroval. „Bolo by to náročné poslanie, na ktoré som sa necítil,“ priznal v rozhovore pre SME Roman Poláčik, ktorého život zavial úplne iným smerom.

