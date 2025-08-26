Keď spoznal tajomnú Katku, veci nabrali spád. Roman Poláčik zažil momenty, ktoré ho zmenili vo všetkom
Môj čas prišiel v deň, keď som si ich vyzdvihol z pôrodnice, priznáva herec, ktorého rola manžela a otca od základov zmenila.
Na detstvo spomína s úsmevom a historkami, ktoré dnes bavia celú rodinu. Ako malého ho najbližší videli v kňazskom rúchu, no osud ho zavial úplne iným smerom. Herec Roman Poláčik, ktorý sa do povedomia divákov dostal hlavne seriálmi Oteckovia, Najhorší týždeň môjho života či Ranč, našiel šťastie nielen v profesijnom živote, ale aj v súkromí, kde mu je najväčšou oporou manželka Katka a synček Filipko. Pochopil pri ňom dôležitú vec.
Hovorili, že bude kňazom
„Na detstvo si spomínam vždy rád a relatívne často. Vyrastal som v dome na dedine, takže prísť zo školy, hodiť aktovku do kúta a vziať bicykel či ísť hrať futbal, bola každodenná záležitosť,“ opísal pre TV JOJ Roman Poláčik a dodal, že najradšej má, keď sa táto téma načrtne na rodinných stretnutiach.
S odstupom času totiž môže prezrádzať čo-to o huncútstvach, ktoré povyvádzal. „Napríklad, že ten oheň pod rodičovskou posteľou nebola náhoda, že tie lyže sa nezlomili samé, že to kladivo sa nestratilo, ale bolo ‚pod cenu‘ predané a podobne,“ smeje sa umelec.
Jeho blízki naňho zas s úsmevom spomínajú ako na chlapca, ktorému okolie predpovedalo, že raz bude kňazom, keďže odmala miništroval. „Bolo by to náročné poslanie, na ktoré som sa necítil,“ priznal v rozhovore pre SME Roman Poláčik, ktorého život zavial úplne iným smerom.