Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach
Ako to vyzerá s počasím na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch?
Povrch Tichého oceánu sa začína citeľne ochladzovať, čo podľa meteorológov prinesie Európe teplejšiu jeseň a v októbri menej snehu. Ako sa však zmení počasie na Slovensku? Hoci to niektorých nepoteší, meteorologická jeseň už klope na dvere a odborníci naznačujú, čo môžeme v jej úvode očakávať.
Na juhu má byť chladnejšie
Meteorologický portál Severe Weather Europe na začiatok informuje, že La Niña, čo je chladná fáza klimatického javu ENSO, sa opakovane v rovníkovej oblasti Tichého oceánu strieda s tou teplejšou. Kým La Niña oceán ochladzuje, El Niño sa spája s teplejšími vodami, čo ovplyvňuje počasie na celom svete.
V Európe sa aktuálne nachádzame v neutrálnej fáze ENSO, pričom predpovede naznačujú, že tento stav bude pokračovať aj počas jesene. Na juhu má byť chladnejšie, zatiaľ čo sever sa dočká aj mierne vyšších teplôt, za čo môže najmä rozloženie tlakových systémov.
A čo babie leto?
Teplejšia jeseň má byť tento rok samozrejmosťou aj na Slovensku. September a október sa podľa najnovších výpočtov európskeho modelu ECMWF majú niesť v znamení nadpriemerne vysokých teplôt, no podľa iMeteo.sk treba brať do úvahy, že sa krátkodobo môžu teploty aj znížiť.