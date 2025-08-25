Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach - Dobré noviny
Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach
Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Hádanka.

Tešila sa, že nemusí chodiť do školy. Dievčina až na prahu dospelosti spoznala, že život nie je o pochvalách

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/wirestock, vestock

Ako to vyzerá s počasím na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch?

Povrch Tichého oceánu sa začína citeľne ochladzovať, čo podľa meteorológov prinesie Európe teplejšiu jeseň a v októbri menej snehu. Ako sa však zmení počasie na Slovensku? Hoci to niektorých nepoteší, meteorologická jeseň už klope na dvere a odborníci naznačujú, čo môžeme v jej úvode očakávať.

Na juhu má byť chladnejšie

Meteorologický portál Severe Weather Europe na začiatok informuje, že La Niña, čo je chladná fáza klimatického javu ENSO, sa opakovane v rovníkovej oblasti Tichého oceánu strieda s tou teplejšou. Kým La Niña oceán ochladzuje, El Niño sa spája s teplejšími vodami, čo ovplyvňuje počasie na celom svete.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/wirestock

V Európe sa aktuálne nachádzame v neutrálnej fáze ENSO, pričom predpovede naznačujú, že tento stav bude pokračovať aj počas jesene. Na juhu má byť chladnejšie, zatiaľ čo sever sa dočká aj mierne vyšších teplôt, za čo môže najmä rozloženie tlakových systémov.

A čo babie leto?

Teplejšia jeseň má byť tento rok samozrejmosťou aj na Slovensku. September a október sa podľa najnovších výpočtov európskeho modelu ECMWF majú niesť v znamení nadpriemerne vysokých teplôt, no podľa iMeteo.sk treba brať do úvahy, že sa krátkodobo môžu teploty aj znížiť.

