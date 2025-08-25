Budila sa na bolesť a myslela si, že je nevyliečiteľne chorá. Lenka Šóošová pochopila, že nie je pokazená
Ako keby sa odpojil kábel medzi telom a hlavou, popísala realitu.
Tvoje telo sa mení, tvoja podstata zostáva – stále som to ja. To je heslo kampane Moja, ktorá chce vytvoriť podporu pre ženy v perimenopauze, v období, keď zaznamenávajú výrazné zmeny na svojom zdraví. „V spoločnosti, kde sa o menopauze hovorí pošepky (ak vôbec), sme sa rozhodli vytvoriť niečo, čo tu doteraz chýbalo – platformu, ktorá stojí pevne na strane žien a ich jedinečných potrieb v tomto životnom období,“ uviedli autorky, medzi ktoré sa pridala aj obľúbená moderátorka Lenka Raimanová Šóošová, ktorá prehovorila o svojej vlastnej skúsenosti. Prvé príznaky v nej vyvolali strach a dokonca mala pocit, že trpí nevyliečiteľnou chorobou.
Bolesti, ktoré boli obrovské
„Začalo sa to tým, že som mala pocit, že nič nestíham, že veľa vecí zabúdam. Zrazu pochybujem o tom, či som dobre oblečená, či táto farba ladí s touto, či čo som povedala, či to bolo v poriadku alebo som to mala povedať inak. To pochybovanie sa znásobilo. Až keď som si začala o tom čítať, pochopila som, že ide o nové obdobie v mojom živote,“ priznala vo videu na profile Moja menopauza.
Menopauza prichádza najčastejšie medzi 45. až 55. rokom života a sprevádza ju pokles ženských hormónov, čo môže vyvolať rôzne ťažkosti od návalov tepla cez poruchy spánku až po zmeny nálad. Perimenopauza je prechodné obdobie pred samotnou menopauzou, keď sa v tele ženy začínajú meniť hladiny hormónov – najmä estrogénu a progesterónu. V tomto čase môžu prichádzať nepravidelné menštruácie, zmeny nálad, návaly tepla, problémy so spánkom či iné príznaky, ktoré súvisia s hormonálnou nerovnováhou.
Lenka Šóošová prezradila, že ju trápili najmä bolesti kĺbov, búšenie srdca, zabúdanie či bolesti hlavy. „Extrémne ma bolia kĺby. Ja sa budím na to, že raz sú to kolená, potom sú to lakte, potom sú to bedrové kĺby. Bolesti hlavy obrovské,“ vysvetlila Lenka, ktorá sa obávala, že ide o vážne ochorenie. Perimenopauza sa objavuje zvyčajne v štyridsiatke, no u niektorých žien môže prísť aj skôr a trvať môže od pár mesiacov až po roky.
Návaly pochybností
„Niečo sa vo mne vyplo. Ako keby sa odpojil kábel medzi telom a hlavou. Kedy presne? Možno medzi jednou poradou a chvíľou, keď som odpratala posledný tanier do umývačky. Najprv som tomu nerozumela. Len som si všimla, že veci, ktoré mi inokedy išli ľahko, mi zrazu kladú odpor,“ prezradila Lenka a dodala, že perimenopauza nie je len o návale tepla, ale aj o návale pochybností. Zlom prišiel vo chvíli, keď si uvedomila, že „nie je pokazená“.