Je mi smutno, že som si tým musela prejsť. Hantuchová prehovorila o časoch, keď jej výzor šokoval svet
Je mi smutno, že som si tým musela prejsť. Hantuchová prehovorila o časoch, keď jej výzor šokoval svet
Je mi smutno, že som si tým musela prejsť. Hantuchová prehovorila o časoch, keď jej výzor šokoval svet

— Foto: Instagram @danielahantuchova

Na titulky novín ju nedostávali iba skvelé výsledky, ale aj jej postava.

Počas kariéry patrila Daniela Hantuchová medzi najúspešnejšie aj najkrajšie hráčky svetového tenisu. Vysoká, štíhla a vždy upravená – no práve jej vzhľad sa stal dôvodom, prečo musela čeliť nepríjemným podozreniam. Fotografie z Wimbledonu 2003 dodnes vyvolávajú pochyby. Vtedy iba 20-ročná hráčka mala pri výške 181 centimetrov okolo 55 kilogramov a médiá ju neraz obviňovali z anorexie. Pravda však bola trochu iná.

Obavy mal aj tréner

„Ani som nevedela, čo to slovo znamená. Ešte viac som trénovala a oveľa viac som spaľovala kalórie. Bolo mi jasné, že čokoľvek chcem v živote dosiahnuť, mám to vo svojich rukách,“ spomína pre Canal+ Sport Daniela Hantuchová na časy, keď ju verejnosť podozrievala z anorexie a médiá ukazovali na jej extrémne štíhlu postavu.

Za jej rapídny úbytok hmotnosti však mohli aj osobné problémy. Po rozchode rodičov sa vrhla naplno do tréningu, čím nevedomky ešte viac oslabovala telo. Sama dnes priznáva, že téma duševného zdravia v športe bola v tom čase prehliadaná. „Naša generácia to mala tak, že čokoľvek sa deje mimo kurtu, tak hráme ďalej,“ vysvetlila.

Fotky ju šokujú aj dnes

Obavy vtedy mal aj jej tréner Nigel Sears, všíma si portál Športweb. „Znepokojuje ma jej váha, ale nemá anorexiu. Je v poriadku a silná, len spáli viac, ako prijme. Pre mladé dievčatá ide o citlivú záležitosť,“ povedal v tom čase.

