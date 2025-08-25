VIDEO: Za dve hodiny nazbieral za fúrik hríbov. Skúsený hubár Martin vyhral na Liptove jackpot
Pre neprajníkov má jasný odkaz.
Po niekoľkých výdatných dažďoch sa Slováci tešia zo začínajúcej hubovej sezóny a z niektorých okresov prichádzajú správu, že podaktorí nachádzajú hríby rovno medzi panelákmi. O neuveriteľný úlovok sa na sociálnych sieťach podelil pán Martin z Liptova, ktorý vyhral „hubársky jackpot“.
Pekne to tam vyhubil
Milovníkov leta chladnejšie a upršané augustové dni asi nepotešili, no hubári si prišli na svoje. Portál nahuby.sk na svojej webovej stránke pravidelne informuje o lokalitách, kde sa vyskytujú hríby, pričom miesta v týchto dňoch pribúdajú. S úspešnými úlovkami sa hlásia hubári z okolia Popradu, Bratislavy, Martina, Nitry a najmä Liptova. Slováci sa smejú, že na Liptove možno už nič nenájdete, pretože o obrovský úlovok sa postaral pán Martin.
„Neuveriteľný úlovok z Liptova! Za dve hodiny nazbieral hubár plný fúrik hríbov. Kto by sa pridal na takéto hubárske dobrodružstvo?“ uviedla stránka This is Slovakia, ktorá sa podelila o video, na ktorom vidieť, ako pán Martin pred sebou tlačí fúrik plný húb. „Pekne to tam vyhubil,“ glosovali Slováci, ktorých video rozdelilo na dva tábory – jedni hovoria o chamtivosti, iní o šikovnosti.
Odkaz neprajníkom
Pre portál Žilinak pán Martin vysvetlil že do hôr sa nevybral s fúrikom, ale s bežnými košíkmi a za dve hodinky sa mu podarilo naplniť štyri plné koše. Pred domom sa ich rozhodol presypať do fúrika, aby natočil netradičné video. „Poznám veľmi dobre terény, a hlavne na Liptove do lesov teraz nikto nechodí kvôli medveďom. Sú tam tisíce a tisíce hríbov, starých aj nových. Sú tam miesta, kam rok nikto nevkročil,“ vysvetlil Martin, ktorý spomínané video natočil ešte 13. augusta. Ľuďom, ktorí mu závidia, odkázal jediné.