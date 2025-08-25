Nezľakol sa nebezpečných plameňov a riskoval vlastný život. Nikolas ukázal, ako vyzerá pravé hrdinstvo
Keď uvidel horiaci dom, neváhal.
Keď v jednom z rodinných domov v Zlatých Moravciach vypukol požiar, bolo jasné, že ide o minúty. Z okien sa valil hustý dym a nikto nevedel, či vnútri niekto nezostal uväznený. Nikolas preto zariskoval a vbehol medzi plamene. Svojím odvážnym činom zachránil ľudský život.
Neváhal ani sekundu
„Počas hliadkovej služby policajti zo Zlatých Moraviec spozorovali horiaci rodinný dom. Udalosť okamžite oznámili operačnému stredisku a žiadali na miesto vyslať hasičov,“ informovala nitrianska polícia na sociálnej sieti.
Kým kolegovia komunikovali s dispečingom, nadstrážmajster Nikolas neváhal ani na sekundu. Vbehol do zadymeného interiéru domu, kde spozoroval dezorientovaného muža. Vytiahol ho na bezpečné miesto a hneď sa uistil, či nie je zranený a či vnútri nezostal niekto ďalší.
Uprednostnil cudzí život
„Uprednostniť život úplne cudzej osoby pred svojim vlastným nemožno nazvať inak ako hrdinstvom,“ skonštatovali Nikolasovi kolegovia a dodali, že na miesto v priebehu pár minút dorazili hasiči, ktorým policajti ďalej asistovali aj pri samotnom hasení.
Odvaha, s akou Nikolas konal, ukazuje, že aj v bežný deň sa obyčajná služba môže zmeniť na boj o život. Tentokrát s dobrým koncom.