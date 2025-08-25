V päťdesiatke už nechce plytvať časom. Leonardo DiCaprio po prelomení kliatby pochopil, že láska chráni
Hollywoodska hviezda oslávila okrúhle jubileum vlani v novembri.
Leonardo DiCaprio zaujal svet svojimi milostnými románikmi už mnohokrát, je totiž o ňom známe, že za svoje partnerky si väčšinou vyberá modelky a hlavne také, ktoré sú od neho o polovicu mladšie. V rozhovore pre magazín Esquire UK však najnovšie prezradil, že s príchodom jubilejnej päťdesiatky berie svoj romantický život vážnejšie než kedykoľvek predtým a že si uvedomil aj isté dôležité veci.
Nie viac ako 25 rokov
Hviezda filmov Titanic či Vlk z Wall Street sa počas svojej bohatej kariéry nepreslávila len svojimi výkonmi na filmovom plátne, ale aj svojím milostným životom. Hercovi nikdy žiadny vzťah nevydržal dlhšie než pár rokov a vždy išlo najmä o modelky, ktoré neboli staršie ako 25 rokov.
Aj päťročný vzťah s modelkou Gisele Bündchen ukončil Leonardo DiCaprio len mesiac po tom, ako oslávila svoje dvadsiate piate narodeniny.
V tomto trende vzťahov s mladými modelkami však herec naďalej pokračoval a tak niet divu, že sa stal terčom posmechu aj kritiky zo strany verejnosti či mnohých fanúšikov.