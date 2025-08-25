V päťdesiatke už nechce plytvať časom. Leonardo DiCaprio po prelomení kliatby pochopil, že láska chráni - Dobré noviny
V päťdesiatke už nechce plytvať časom. Leonardo DiCaprio po prelomení kliatby pochopil, že láska chráni
V päťdesiatke už nechce plytvať časom. Leonardo DiCaprio po prelomení kliatby pochopil, že láska chráni

Slávny herec vo veku 50 rokov prehodnotil svoj romantický život.
Slávny herec vo veku 50 rokov prehodnotil svoj romantický život. — Foto: Wikimedia Commons, Presidencia de la República Mexicana, Jaud

Hollywoodska hviezda oslávila okrúhle jubileum vlani v novembri.

Leonardo DiCaprio zaujal svet svojimi milostnými románikmi už mnohokrát, je totiž o ňom známe, že za svoje partnerky si väčšinou vyberá modelky a hlavne také, ktoré sú od neho o polovicu mladšie. V rozhovore pre magazín Esquire UK však najnovšie prezradil, že s príchodom jubilejnej päťdesiatky berie svoj romantický život vážnejšie než kedykoľvek predtým a že si uvedomil aj isté dôležité veci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ⓄⓁⒹ ⓈⓄⓊⓁ (@nostalgiapuff)

Nie viac ako 25 rokov

Hviezda filmov Titanic či Vlk z Wall Street sa počas svojej bohatej kariéry nepreslávila len svojimi výkonmi na filmovom plátne, ale aj svojím milostným životom. Hercovi nikdy žiadny vzťah nevydržal dlhšie než pár rokov a vždy išlo najmä o modelky, ktoré neboli staršie ako 25 rokov.

Vľavo: Leo a Kate v Titanicu, vpravo v roku 2016
Prečítajte si tiež: Kate Winslet a Leonardo DiCaprio sú najlepšími priateľmi už 25 rokov. Za svoj vzťah vďačia jednej veci

Aj päťročný vzťah s modelkou Gisele Bündchen ukončil Leonardo DiCaprio len mesiac po tom, ako oslávila svoje dvadsiate piate narodeniny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝓡𝓸𝓼𝓮 𝓓𝓮𝓦𝓲𝓽𝓽 𝓑𝓾𝓴𝓪𝓽𝓮𝓻 💙 (@rose.dewittbukatrr)

V tomto trende vzťahov s mladými modelkami však herec naďalej pokračoval a tak niet divu, že sa stal terčom posmechu aj kritiky zo strany verejnosti či mnohých fanúšikov.

Nechce strácať čas

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

