Stačí pár ingrediencií a super večera je hotová. Pizza od Romana Paulusa vyrieši problém s bohatou úrodou
Ak už neviete, ako cukety zo záhradky spracovať, toto je ideálne riešenie.
Keď ako malý skúšal v maminej kuchyni niečo uvariť, tak sa mu to zapáčilo, že si povedal, že sa raz stane kuchárom. Recepty Romana Paulusa dnes vyhľadávajú gastronomickí nadšenci z celého Česka aj zo Slovenska a hoci obľúbený šéfkuchár prerazil pred mnohými rokmi, stále má svojim fanúšikom čo ponúknuť.
Delikatesa z pár ingrediencií
„Varenie aj stolovanie sa dá využiť ako krásny rodinný spájajúci prvok, ktorých je tak málo. Deti milujú byť pri tom, pomôcť, pozerať sa do hrncov. A spoločné jedenie takisto. Jeden z mála okamihov, kedy sa ľudia zastavia a trávia spolu čas,“ zamyslel sa pre Nový Čas pre Ženy Paulus, ktorý svoje kulinárske dobrodružstvo začal na kuchárskom učilišti.
Po rokoch naberania skúseností v zahraničí sa vrátil späť domov, dnes prevádzkuje vlastné bistro, je autorom kuchárskych kníh a svojimi nápadmi z kuchyne inšpiruje prostredníctvom sociálnych sietí aj širokú verejnosť.
„Rastú vám na záhradke cukety ako z vody? Nám teda áno. Odísť na pár dní znamená nájsť v záhone ďalšiu várku prerastených cukiet. Ak ste na tom rovnako, poďte si so mnou urobiť cuketovú pizzu. Stačí pár ingrediencií a super pokrm je na svete,“ napísal k svojmu receptu na Instagrame obľúbený šéfkuchár.