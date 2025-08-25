Stačí pár ingrediencií a super večera je hotová. Pizza od Romana Paulusa vyrieši problém s bohatou úrodou - Dobré noviny
Stačí pár ingrediencií a super večera je hotová. Pizza od Romana Paulusa vyrieši problém s bohatou úrodou
Stačí pár ingrediencií a super večera je hotová. Pizza od Romana Paulusa vyrieši problém s bohatou úrodou

Roman Paulus a cuketová pizza.
Roman Paulus a cuketová pizza. — Foto: Instagram/romanpaulus.chef

Ak už neviete, ako cukety zo záhradky spracovať, toto je ideálne riešenie.

Keď ako malý skúšal v maminej kuchyni niečo uvariť, tak sa mu to zapáčilo, že si povedal, že sa raz stane kuchárom. Recepty Romana Paulusa dnes vyhľadávajú gastronomickí nadšenci z celého Česka aj zo Slovenska a hoci obľúbený šéfkuchár prerazil pred mnohými rokmi, stále má svojim fanúšikom čo ponúknuť.

Delikatesa z pár ingrediencií

„Varenie aj stolovanie sa dá využiť ako krásny rodinný spájajúci prvok, ktorých je tak málo. Deti milujú byť pri tom, pomôcť, pozerať sa do hrncov. A spoločné jedenie takisto. Jeden z mála okamihov, kedy sa ľudia zastavia a trávia spolu čas,“ zamyslel sa pre Nový Čas pre Ženy Paulus, ktorý svoje kulinárske dobrodružstvo začal na kuchárskom učilišti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aparthotel Svatý Vavřinec (@apartmanysvatyvavrinec)

Po rokoch naberania skúseností v zahraničí sa vrátil späť domov, dnes prevádzkuje vlastné bistro, je autorom kuchárskych kníh a svojimi nápadmi z kuchyne inšpiruje prostredníctvom sociálnych sietí aj širokú verejnosť.

Prečítajte si tiež: Na raňajky sladké, na obed pizza, a predsa sú štíhle. Talianky deň čo deň dodržiavajú jednoduchý trik

„Rastú vám na záhradke cukety ako z vody? Nám teda áno. Odísť na pár dní znamená nájsť v záhone ďalšiu várku prerastených cukiet. Ak ste na tom rovnako, poďte si so mnou urobiť cuketovú pizzu. Stačí pár ingrediencií a super pokrm je na svete,“ napísal k svojmu receptu na Instagrame obľúbený šéfkuchár.

Cuketová pizza Romana Paulusa:

