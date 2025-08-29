Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar - Dobré noviny
Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar
Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

— Foto: archív Dušana Kaprálika/Divadlo Nová Scéna

Legendárny herec si zažil v živote viac tragédií než radosti, no aj tak by podľa vlastných slov nič nemenil.

Zažil si v živote toľko tragédií, že jeden by ich hádam ani neustál. On však pôsobil vždy vyrovnane a zmierene a hovoril, že iný život by nechcel. Prečítajte si o pohnutom osude legendárneho herca Dušana Kaprálika, ktorý vždy dobre vedel, že život je dar a dary treba prijímať bez frfľania a s vďačnosťou, aj keď sa z nich v prvej chvíli nie vždy celkom tešíme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa EVA - Hriešne Dobrá (@eva.hriesne.dobra)

Z hereckej rodiny Dušan ani zďaleka nepochádzal, a tak mu nikdy neprišlo na um, že by sa raz mohol uplatniť práve v tejto branži. Až do maturity sa orientoval skôr na exaktné vedy, bavila ho matematika a fyzika a nadšene sa zúčastňoval i na olympiádach. Učiteľka slovenčiny ho však v jednej chvíli priviedla k recitovaniu. A dobre urobila. Dušanovi sa prednes tak zapáčil, že napokon skončil na prijímačkách na VŠMU. A svojím talentom všetkých očaril. „Keď sa obzerám dozadu, tak si myslím, že som dobre urobil, že som nešiel na fyziku, že som zostal pri herectve. Lebo život je bohatý a pri tomto umení sa to dá: tam si nabrať trošku, tam si pohladiť dušu tým, tam tým, tam sa rozčúliť, tam sa nahnevať a tam byť spokojný,“ povedal kedysi pre TA3

Krásna Helena

V láske mal veľké šťastie, ale zažil si aj neopísateľnú bolesť. S krásnou Helenou, dcérou populárneho herca Ela Romančíka, sa Dušan zoznámil ešte na strednej škole. Bola o rok mladšia a rodičia si ju strážili ako oko v hlave. To však Dušanovi ani zďaleka neprekážalo. „Strašne sa mi páčila, bola to krásna žena. A tak som za ňou začal chodiť,“ spomínal pre Cas.sk Kaprálik. Helenka ho však spočiatku vytrvalo ignorovala. Išiel na to teda takticky a rýchlo sa zoznámil s jej 5-ročnou sesternicou. 

Foto: archív Dušana Kaprálika/Divadlo Nová Scéna

„Chodili sme sa spolu hrávať na dvor, kde Helena bývala. Trvalo pol roka, kým som sa začal hrať aj s ňou,“ smial sa kedysi Kaprálik. Helenini rodičia však na svoju dcérenku nedali dopustiť a aby mali istotu, že s Dušanom chodia von vo všetkej počestnosti, vysielali s nimi všade ako prívesok jej brata Ivana. „Boli sme už dohodnutí. Ja som mu kúpil škatuľku cigariet a on na nás čakal dve hodiny v parku, takže sme boli spokojní všetci,“ spomínal si s úsmevom Dušan, ktorý musel kvôli štúdiu neskôr odísť z Martina do Bratislavy. Lásku s Helenou to však neohrozilo, neprešiel totiž ani rok a prišla do veľkomesta za ním. „Mali sme nádherný, harmonický vzťah. Vzali sme sa a narodili sa nám deti...,“ opisoval Dušan s láskou v očiach ich spolužitie.

Zuzana Porubjaková našla šťastie pri Jurajovi. Vľavo s kolegyňou Zuzkou Šebovou Kubovčíkovou.
Prečítajte si tiež: Keď zaskakovala za Pauhofovú, spoznala osudovú lásku. Zuzanu Porubjakovú očaril pohodový dobrák Juraj

S Helenou mali dve deti, syna Martina a dcéru Zuzanu, ktorej sa aj Dušanovi rodičia nesmierne tešili. Vždy totiž túžili po dievčatku a namiesto neho im osud štyrikrát doprial chlapcov. „Keď sa narodila Zuzka, otec bol v siedmom nebi. On jej ani nehovoril vnučka, ale dcéra,“ smial sa Dušan. Potom však prišla tvrdá rana.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

